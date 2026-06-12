Irama conquista San Siro: concerto-evento tra emozione e celebrazione di una carriera in ascesa

Il cantante Irama ha realizzato il sogno di esibirsi allo stadio San Siro di Milano in un concerto-evento che ha ripercorso i suoi primi otto anni di carriera. Con oltre trenta brani in scaletta, ospiti illustri e una produzione spettacolare, l'artista ha celebrato il legame con il suo pubblico trasformando la "Scala del calcio" in un luogo di condivisione emotiva. Il successo di Irama, nonostante le classifiche e i sold out, si fonda sulla costante evoluzione artistica e sulla consapevolezza delle proprie radici.

Irama ha tenuto il suo concerto-evento allo stadio San Siro di Milano, segnando una tappa importante nella sua carriera. Il cantante, che ha compiuto trent'anni, ha alle spalle 55 dischi di platino e sei partecipazioni al Festival di Sanremo .

L'ingresso in scena è stato scenografico: ha inaugurato il Skywalk, il balconcino panoramico del nuovo stadio, e il palco era imponente, con fiamme, giochi di luce e un grande rosone gotico. Per Irama non si è trattato solo di celebrare un traguardo personale, ma di condividere un percorso con il pubblico.

"Questa notte San Siro è nostra" ha gridato all'inizio, sottolineando l'unità artistica e umana con i fan. Per sostenere uno spazio così grande non ha perso la sua presenza scenica e la capacità di coinvolgere decine di migliaia di persone. La scaletta ha incluso oltre trenta brani, da 'Nera' a 'Mediterranea', raccontando la sua evoluzione artistica. Sul palco si sono esibiti anche ospiti d'eccezione come Giorgia, Arisa, Annalisa e Rkomi.

Irama sta vivendo un momento d'oro, anche se ha momentaneamente sospeso il ruolo di giudice a X Factor. Ha dimostrato di rimanere con i piedi per terra, consapevole che ogni passo richiede impegno e umiltà. Pur avendo più volte sfiorato la vittoria a Sanremo senza mai vincerlo, San Siro rappresenta per lui una conquista concreta e una notte indimenticabile





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