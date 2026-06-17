Iran: accordo include un fondo da 300 miliardi di dollari, più della metà di cui è già stata impegnata

Un fondo privato da 300 miliardi di dollari, destinato a stimolare gli investimenti in Iran, è stato delineato nell'accordo di quadro tra Stati Uniti e Iran e più della metà di questo importo è già stata impegnata. Il fondo è progettato per dare a entrambe le parti un incentivo economico per concludere un accordo finale per porre fine alla guerra.

Una fonte con conoscenza diretta del negoziato ha rivelato a Reuters che un fondo privato da 300 miliardi di dollari, destinato a stimolare gli investimenti in Iran , è stato delineato nell' accordo di quadro tra Stati Uniti e Iran e che più della metà di questo importo è già stata impegnata.

Il fondo è progettato per dare a entrambe le parti un incentivo economico per concludere un accordo finale per porre fine alla guerra, ha detto la fonte, che ha parlato a condizione di anonimato perché il piano non è ancora stato annunciato a Washington e Teheran stanno per firmare il trattato venerdì. L'esistenza del fondo è stata precedentemente segnalata ma Reuters rivela per la prima volta che più della metà dell'importo è già stata impegnata e che sarà composto interamente da fondi del settore privato.

I funzionari statunitensi e iraniani hanno detto domenica di aver concordato un quadro per porre fine alla loro guerra, che è iniziata quando le forze statunitensi e israeliane hanno attaccato l'Iran il 28 febbraio, hanno sospeso il blocco statunitense dell'Iran e riaperto lo Stretto di Hormuz, una chiave via di rifornimento per l'olio e il gas globali. Il nuovo fondo è un veicolo di investimento privato, non un programma di ricostruzione o di riparazioni e non includerà nessun denaro o sovvenzioni del governo, ha detto la fonte, aggiungendo che le società basate negli Stati Uniti, negli stati del Golfo, in Asia, in America del Sud e in Africa hanno concordato di impegnare il finanziamento.

Una fonte iraniana senior ha detto a Reuters che Teheran aveva originariamente chiesto 400 miliardi di dollari come compensazione per i danni di guerra dall'America ma Washington aveva detto che non lo avrebbe fornito. Il meccanismo prevede che i paesi regionali contribuiscano in vari modi, ha detto la fonte iraniana.

Questo può essere fatto assicurando prestiti, stabilendo linee di credito o finanziando direttamente la ricostruzione dei siti danneggiati nella guerra, comprese strutture come il complesso siderurgico di Mobarakeh, raffinerie, aeroporti e, più ampiamente, infrastrutture colpite dal conflitto. L'Iran, uno dei più grandi economisti del Medio Oriente, ha attirato quasi nessun investimento diretto significativo negli ultimi quattro decenni, escluso dai mercati di capitale globali da ondate successive di sanzioni statunitensi e internazionali.

Il paese ha le riserve di gas naturale più grandi del mondo e le quarte riserve di petrolio più grandi del mondo. Inoltre, ha una popolazione giovane e istruita di oltre 92 milioni di persone, una base industriale diversificata e un potenziale significativo non ancora sfruttato in settori che vanno dai petrochimici e dalla mineria al turismo e all'agricoltura.

Il fondo di investimento è interamente separato da un percorso negoziale parallelo sul sollevamento delle sanzioni statunitensi e sulla liberazione dei beni patrimoniali iraniani congelati all'estero, ha detto la fonte con conoscenza del negoziato, descrivendo i due come meccanismi finanziari distinti con scopi e tempi diversi. Il fondo non sarà creato o diventerà operativo fino a quando non sarà concluso un accordo finale e soddisfacente.

Il memorandum di intesa, una volta firmato, è destinato a strutturare il processo nei prossimi 60 giorni.

“Si creerà solo una volta che l'accordo finale sarà firmato,” ha detto la fonte. “Durante questi 60 giorni gli amministratori del fondo lavoreranno con gli iraniani e gli investitori per pianificare e scoping progetti. ” La ministro degli Esteri iraniano e il ministro degli Esteri pakistano, che ha aiutato a mediare il negoziato del fondo di investimento, non hanno immediatamente risposto alle richieste di commento.

Una portavoce della Casa Bianca ha fatto riferimento a un'intervista di CBS con il vicepresidente JD Vance lunedì in cui ha detto che l'Iran potrebbe guadagnare accesso a un fondo di ricostruzione da 300 miliardi di dollari sostenuto dagli stati del Golfo se si conformerà a un accordo con Washington, incluso lo smantellamento del suo programma nucleare, l'eliminazione della sua riserva di materiale arricchito e l'accettazione di un regime di ispezione e di esecuzione stringente. La fonte non ha detto come il fondo sarà amministrato o da chi, notando che i dettagli chiave sono ancora da definire.

La fonte ha nominato società di Corea del Sud, Giappone, Singapore, Malaysia e Stati Uniti tra quelle che avevano fatto impegnamenti, ma ha rifiutato di fornire una lista completa. Il memorandum di 60 giorni è un quadro, non un accordo finale, e i negoziatori statunitensi e iraniani sono attesi per lavorare su più tracce durante questo periodo coprendo questioni nucleari, sanzioni e sicurezza regionale.





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