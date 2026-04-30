Iran ai Mondiali 2026: la FIFA conferma la partecipazione nonostante le tensioni e il blocco canadese

Gianni Infantino conferma la presenza dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 negli USA, nonostante le controversie politiche. La delegazione iraniana è stata respinta in Canada a causa del passato del presidente della federcalcio, Mehdi Taj, legato alle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.

Il presidente della FIFA , Gianni Infantino , ha confermato ufficialmente la partecipazione dell' Iran alla Coppa del Mondo 2026 che si terrà negli Stati Uniti , nonostante le tensioni geopolitiche in Medio Oriente e le relazioni complesse tra Iran e USA.

Questa decisione, annunciata durante il Congresso della Federcalcio mondiale a Vancouver, Canada, sottolinea l'impegno della FIFA nell'unire le persone attraverso lo sport. Infantino ha enfatizzato che il calcio ha il potere di superare le divisioni e promuovere la positività, invitando tutti a concentrarsi sulla gioia e sull'unità che il gioco può offrire. Il presidente americano Donald Trump ha espresso il suo sostegno alla decisione di Infantino, affermando di fidarsi del suo giudizio e di essere favorevole alla partecipazione iraniana.

Tuttavia, la strada verso i Mondiali si è rivelata tutt'altro che agevole per la delegazione iraniana. Il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, insieme al segretario Hedayat Mombeni e al suo vice Hamed Momeni, sono stati respinti all'aeroporto di Toronto, nonostante possedessero visti regolari. Le autorità canadesi hanno negato l'ingresso a Taj a causa del suo passato come comandante delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC), un'organizzazione considerata terroristica dal Canada.

Questo episodio ha provocato una forte reazione da parte di Teheran, che ha denunciato un trattamento inaccettabile. La FIFA ha espresso il suo rammarico per l'accaduto e si è attivata per organizzare un incontro chiarificatore con le autorità canadesi, nel tentativo di evitare che la situazione comprometta la partecipazione dell'Iran al torneo. La vicenda solleva interrogativi sulla possibilità di separare lo sport dalla politica e sulle sfide che le organizzazioni sportive devono affrontare nel contesto di conflitti internazionali.

Mentre la FIFA cerca di mantenere un approccio neutrale e inclusivo, le tensioni geopolitiche continuano a influenzare gli eventi sportivi. La partecipazione dell'Iran ai Mondiali 2026 rappresenta un test importante per la capacità del calcio di promuovere la pace e la comprensione tra le nazioni, ma anche un promemoria delle complesse realtà politiche che spesso si intrecciano con lo sport.

Altri eventi calcistici sono stati menzionati, come l'infortunio di Arrascaeta dell'Uruguay, le indagini sugli arbitri in Italia e le mosse di mercato di diverse squadre, ma il focus principale rimane sulla controversa partecipazione iraniana al Mondiale





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