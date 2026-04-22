Iran: Apertura e Chiusura Immediata dello Stretto di Hormuz, Segno di Tensioni Interne

Il repentino cambio di rotta dell'Iran sullo stretto di Hormuz rivela una profonda spaccatura tra l'ala diplomatica e quella militare del regime, aggravata dalla mancanza di una guida suprema forte.

Venerdì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha annunciato su X che lo stretto di Hormuz sarebbe stato completamente aperto fino al 22 aprile, data di scadenza del cessate il fuoco con Israele e Stati Uniti, al fine di agevolare i negoziati.

Questa notizia ha suscitato un'immediata reazione positiva da parte del presidente statunitense Donald Trump, che ha espresso il suo ringraziamento all'Iran tramite un messaggio su Truth, caratterizzato da un tono enfatico e dall'uso di maiuscole. Tuttavia, a distanza di meno di 48 ore, i Guardiani della rivoluzione iraniana, il corpo armato più potente del paese, hanno comunicato la chiusura dello stretto, ordinando alle navi di invertire la rotta. Sabato, almeno due navi sono state intercettate e costrette a ritornare indietro.

Questo repentino cambio di rotta, avvenuto in un arco di tempo brevissimo, può essere interpretato in due modi principali. Da un lato, potrebbe segnalare l'acuirsi di una frattura interna al regime iraniano, una divisione che esiste da tempo tra un'ala politica più incline al dialogo e alla negoziazione, rappresentata da figure come Araghchi, e un'ala militare e religiosa più intransigente, incarnata dai Guardiani della rivoluzione e da alcuni politici contrari a qualsiasi accordo con gli Stati Uniti.

Un membro delle milizie Bassij, affiliate ai Guardiani della rivoluzione, ha criticato apertamente Araghchi, affermando che lo stretto sarebbe stato riaperto solo su ordine della Guida suprema, l'imam Khamenei, e non in risposta a un messaggio su una piattaforma social. Questa critica è stata amplificata da altri esponenti della linea dura, che hanno messo in discussione la legittimità delle comunicazioni del ministro degli Esteri.

Fin dalla rivoluzione del 1979, la politica iraniana è stata caratterizzata da una tensione costante tra una visione ideologica, che considera l'Occidente, in particolare gli Stati Uniti, come il «Grande Satana», e una visione pragmatica, che privilegia il dialogo e la cooperazione. Questa divisione si manifesta anche nei negoziati con gli Stati Uniti, in particolare su questioni cruciali come il programma nucleare iraniano, il sostegno dell'Iran alle milizie regionali che compongono l'Asse della resistenza e il controllo sullo stretto di Hormuz.

Durante i colloqui tenutisi in Pakistan, gli Stati Uniti hanno chiesto all'Iran di sospendere il suo programma nucleare per vent'anni, sostenendo che esso sia finalizzato alla produzione di armi atomiche, mentre l'Iran ha proposto una sospensione di soli cinque anni, affermando che il programma ha esclusivamente scopi civili. Gli Stati Uniti hanno inoltre richiesto la consegna volontaria delle scorte di uranio arricchito dell'Iran, stimate in 400 chili, una richiesta a cui l'Iran si è finora rifiutato.

La questione del programma nucleare riflette le diverse posizioni all'interno del regime: l'ala più aggressiva lo considera uno strumento di deterrenza essenziale, mentre quella più conciliante sarebbe disposta a compromessi. Analogamente, l'ala più conciliante sarebbe disposta a rinunciare al sostegno all'Asse della resistenza in cambio della revoca delle sanzioni statunitensi, mentre quella più intransigente si oppone fermamente a tale rinuncia.

Per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, l'ala più conciliante lo considera una leva negoziale, mentre quella più intransigente insiste sulla necessità di mantenere il controllo anche dopo la fine della guerra e di continuare a esigere un pedaggio, una pratica che genererebbe entrate significative per il regime ma che sarebbe inaccettabile per Trump e per molti altri paesi. Un cartellone propagandistico esposto nella metropolitana di Teheran raffigura una mano armata che stringe lo stretto di Hormuz, accompagnata dalla scritta in farsi: «Nelle mani dell'Iran per sempre».

La situazione interna è ulteriormente complicata dalla mancanza di una guida suprema forte e presente, a causa delle precarie condizioni di salute dell'attuale leader. Le informazioni sulle sue condizioni sono contrastanti: alcuni riferiscono che sia ferito a una gamba, altri che sia sfigurato in volto, e alcuni giornali hanno persino ipotizzato che sia in coma. In ogni caso, le sue comunicazioni con l'esterno sono limitate e prudenti, per timore di attentati da parte di Israele.

Questa situazione ha portato a una decentralizzazione delle responsabilità di comando e delle risorse militari, in particolare all'interno dei Guardiani della rivoluzione, che hanno potuto prendere decisioni indipendenti sulla base di una linea generale stabilita in precedenza





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