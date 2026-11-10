Iran, arresti in Iranshahr Street e chiusura di due librerie

Arresti in Iranshahr Street, a Teheran, e chiusura di due librerie dopo la repressione dei festeggiamenti di Halloween nel quartiere iraniano.

Nuovi arresti sono stati eseguiti in Iranshahr Street, una via di Teheran molto frequentata dai giovani iraniani e situata vicino al Parco degli Artisti. L'operazione rappresenta l'ultima azione di contrasto in una zona già interessata da una serie di controlli di sicurezza e da chiusure di attività commerciali. Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Mizan, gli arresti sarebbero stati effettuati su istruzioni del capo della magistratura iraniana.

Le autorità descrivono le persone coinvolte come individui accusati di promuovere "immodestia e indecenza". La notizia riguarda quindi un intervento di polizia e giudiziario che colpisce direttamente la vita notturna e sociale di un'area frequentata soprattutto dai più giovani.

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Chiusure delle librerie dopo la repressione di Halloween

Il 7 novembre sono state chiuse due librerie del quartiere, la Dey Bookstore e la Arsa Book House. La chiusura è arrivata pochi giorni dopo che le forze di sicurezza avevano disperso i festeggiamenti di Halloween nella stessa zona.

L'intervento si collega a una direttiva nazionale che vietava alle attività commerciali di organizzare festeggiamenti per Halloween. Le autorità avevano già avvertito che le attività che non si fossero adeguate sarebbero andate incontro a chiusure e procedimenti giudiziari, e i fatti di Iranshahr Street sembrano seguire esattamente questa linea.

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Il meccanismo appare dunque articolato su più fasi: prima la sorveglianza della zona, poi la dispersione degli eventi non autorizzati, quindi la chiusura dei locali coinvolti e infine gli arresti. Ogni passaggio viene motivato dalle autorità come parte di un'azione di contrasto coordinata.

Le posizioni delle autorità e dei sostenitori dell'obbligo del velo

Le autorità iraniane sostengono che gli arresti servano a individuare e contrastare chi promuove comportamenti considerati inappropriati. Secondo quanto riferito da Mizan, la magistratura ha indicato come obiettivo proprio queste figure, descritte come persone che incoraggiano comportamenti contrari ai precetti in vigore.

I pubblici ministeri hanno inoltre avvertito che le persone accusate di incoraggiare le donne a presentarsi senza velo, o di promuovere comportamenti ritenuti inappropriati, saranno soggette a procedimenti legali. Tali procedimenti saranno condotti in coordinamento con le forze dell'ordine e con le autorità giudiziarie.

La vicenda ha attirato crescente attenzione sia da parte delle autorità sia da parte dei sostenitori dell'obbligo del velo, che vedono nelle iniziative di controllo una difesa dei valori previsti dalla legge. Le fonti disponibili non riportano invece pubblicamente le argomentazioni dei proprietari delle librerie chiuse o delle persone arrestate.

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Effetti per i giovani e prossimi passi giudiziari

Per i giovani che frequentano Iranshahr Street, la combinazione di arresti, chiusure e avvertimenti giudiziari restringe in modo concreto gli spazi di ritrovo disponibili. Il quartiere, già luogo di incontro informale, diventa così un'area sottoposta a sorveglianza e a interventi di sicurezza ripetuti.

Per gli esercenti della zona, la chiusura delle librerie Dey Bookstore e Arsa Book House e l'avvertimento sui procedimenti legali indicano che qualsiasi iniziativa collegata a Halloween o a comportamenti giudicati indecenti può comportare conseguenze immediate. Le autorità hanno già indicato che i procedimenti saranno avviati in coordinamento tra polizia e magistratura.