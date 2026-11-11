Iran attacca i sistemi di navigazione a Didamar, isola omanita nello Stretto di Hormuz

L'Iran ha colpito i sistemi di navigazione sull'isola di Didamar. L'azione evidenzia la capacità di Teheran di disturbare i flussi petroliferi del Golfo, mentre gli esportatori ricorrono a soluzioni alternative per superare gli ostacoli.

L'Iran ha attaccato i sistemi di navigazione delle navi sull'isola omanita di Didamar, nello Stretto di Hormuz, tre fonti informate hanno confermato il fatto. L'operazione, intensificata da Teheran, mette in luce la capacità iraniana di raggiungere infrastrutture critiche che servono a mantenere i flussi petroliferi del Golfo.

Meccanismi degli attacchi a Didamar

Secondo le fonti citate, l'esercito iraniano, tramite il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche, ha lanciato misure mirate contro i sistemi di navigazione presenti sull'isola. Tuttavia, non è stato divulgato un esauriente ammontare dei danni. Video disponibili mostrano fumo e sfide termiche, ma la documentazione ufficiale non specifica quali componenti sono stati distrutti.

Also read Rezaei: nessun negoziato in corso tra Iran e Stati Uniti

Nel frattempo, il programma satellitare europeo Copernicus ha confermato attività termica regionale, fornendo ulteriori prove di un'impatto fisico sull'area. Nonostante ciò, le autorità degli Stati Uniti e l'Oman non hanno ancora risposto alle richieste di commento, mantenendo un profilo riservato sulla questione.

Reazioni e posizioni dei protagonisti

Le autorità iraniane hanno dichiarato che l'attacco ha "distrutto i sistemi di navigazione nemici" sull'isola. L'Iran ha rilasciato una comunicazione tramite i media statali, rafforzando la narrativa della capacità operativa del proprio equipaggio militare. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie, in particolare, ha sostenuto che la mossa è stata necessaria per proteggere gli interessi nazionali.

Advertisement

D'altra parte, fonti marittime rivelano che la maggior parte dei trasporti commerciali attraversa ciò che è comunemente chiamato "back‑door", come i trasferimenti da nave a nave (STS) al largo delle coste di Oman e degli Emirati Arabi Uniti. Secondo queste fonti, le alternative di navigazione attualmente operative mitigano un impatto sostanziale sull'industria del petrolio del Golfo.

Impatto sulle esportazioni petrolifere e futuri sviluppi

Nonostante l'attacco, le esportazioni di petrolio dal Golfo hanno raggiunto in ottobre 2023 oltre l'80% dei livelli pre‑conflitto, dimostrando un recupero significativo. Ciò è stato sostenuto principalmente dall'assistenza militare statunitense ai vascelli commerciali che transitano lo Stretto, oltre a maggiori esportazioni saudite attraverso il porto di Yanbu sul Mar Rosso.

Le petroliere di dimensioni molto grandi (VLCC) continuano a spostare petrolio alle aree di trasbordo da nave a nave vicine a Sohar in Oman e a Fujairah negli Emirati Arabi Uniti. Nel contesto geopolitico, la comunità internazionale osserva con attenzione le operazioni iraniane nello Stretto di Hormuz, al fine di valutare potenziali ripercussioni sulle sanzioni e sulle navi commerciale.

La prossima settimana, il Comando Centrale delle forze armate statunitensi e l'Oman stanno predisponendo incontri per dettagliare le misure di sicurezza nei confronti del traffico marittimo, mentre gli esportatori cercano di ottimizzare le rotte per ridurre l'esposizione a potenziali minacce. Nel frattempo, gli analisti monitorano se l'attacco a Didamar influenzerà le future decisioni strategiche nel settore energetico del Golfo.