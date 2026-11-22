L'Iran ha colpito basi militari statunitensi in Bahrein con missili e droni. L'Irgc rivendica la distruzione di sistemi radar Patriot in risposta alle violazioni aeree.

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica iraniano ha condotto una nuova offensiva militare diretta contro le infrastrutture di difesa aerea delle basi degli Stati Uniti situate nel Regno del Bahrein. Questa escalation include l'impiego coordinato di missili balistici e velivoli a pilotaggio remoto per colpire specificamente i complessi radar posizionati nelle località di al-Riffa e Awali, siti strategici per il monitoraggio dello spazio aereo regionale.

Rivelazione Irgc e Distruzione Radar Patriot

Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, noto anche con la sigla Irgc, ha ufficialmente rivendicato la responsabilità di questa operazione bellica tramite un comunicato ufficiale. L'organizzazione ha dichiarato con precisione che i suoi operatori hanno avuto successo nel neutralizzare e distruggere due distinti radar appartenenti ai sistemi di missili Patriot, fondamentali per la difesa antimissile americana nella regione del Golfo Persico.

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La motivazione fornita dall'Iran per l'attivazione di queste armi è legata a quelle che Teheran definisce aggressioni continue e ripetute violazioni del proprio spazio aereo da parte delle potenze occidentali. Secondo la narrativa ufficiale rilasciata attraverso l'agenzia di stampa statale Iran News Agency (Irna), l'attacco rappresenta una misura legittima di autodifesa necessaria per rispondere a quelle che l'Iran considera provocazioni persistenti e minacce alla sua sovranità nazionale.

Conferma Bahrein e Danni a Impianti Civili

Le autorità governative del Bahrein hanno confermato l'accuratezza dell'attacco, dichiarando che un tentativo iraniano è effettivamente riuscito a colpire un impianto industriale civile situato nella zona. Questo incidente ha provocato l'innesco di un incendio di proporzioni rilevanti che ha richiesto un immediato intervento delle forze di emergenza locali per limitare i danni ambientali ed economici alla struttura colpita.

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Nonostante i danni materiali registrati sull'infrastruttura industriale, il Ministero dell'Interno del Bahrein ha rilasciato una dichiarazione rassicurante affermando che non vi sono segnalazioni di feriti tra il personale civile o militare presente nella zona interessata. Le squadre della protezione civile hanno lavorato instancabilmente per domare le fiamme e garantire la sicurezza dell'area circostante, prevenendo un eventuale peggioramento della crisi.

Ruolo Strategico Fifth Fleet USA e Reazioni Diplomatiche

Il Bahrein, nonostante le sue ridotte dimensioni geografiche, riveste un'importanza militare cruciale per Washington poiché ospita il quartier generale permanente della Quinta flotta della Marina militare degli Stati Uniti. Questa base rappresenta uno dei principali punti di appoggio logistico e operativo per le forze americane nell'intera regione del Golfo, fungendo da nodo centrale per il controllo degli equilibri geopolitici locali.

Le autorità bahreiniti hanno espresso una ferma condanna nei confronti dell'operazione militare lanciata dall'Iran, definendo l'atto un'aggressione inaccettabile contro la stabilità regionale. Mentre le indagini continuano per valutare l'estensione reale dei danni ai sistemi radar Patriot e all'impianto industriale, la tensione tra Teheran e gli alleati occidentali nel Medio Oriente raggiunge un nuovo livello critico con impatti potenzialmente duraturi sulla sicurezza internazionale.