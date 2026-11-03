Iran avverte USA dopo midterm: minaccia risposta immediata senza limiti

Mojtaba Khamenei lancia monito alla comunità internazionale. Teheran prepara strategia asimmetrica e minaccia espansione conflitto globale post-elezioni americane.

La Repubblica Islamica ha lanciato un chiaro avvertimento all'intera comunità internazionale, anticipando il periodo delle elezioni di mezzo termine negli Stati Uniti con una dichiarazione di massima tensione geopolitica. La comunicazione, attribuita a Mojtaba Khamenei, stabilisce che qualsiasi livello o tipo di minaccia subita riceverà una risposta immediata ed efficace, caratterizzata dall'assenza di limitazioni geografiche. Questo messaggio rappresenta un segnale inequivocabile di intenzione aggressiva e di volontà di escalation del conflitto in Medio Oriente.

Strategia di deterrenza e memoria storica dei missili

Il richiamo storico fondamentale per comprendere la gravità dell'avvertimento risale al 21 marzo 2026, data in cui la Repubblica islamica lanciò un missile balistico verso la base americana di Diego Garcia. Questa installazione militare si trova nell'Oceano Indiano, a una distanza di 4000 km dai confini iraniani, dimostrando la capacità di colpire obiettivi lontani. L'obiettivo iniziale di quella mossa era rivolto principalmente alle potenze europee, in particolare Francia e Inghilterra, che avevano ventilato la possibilità di partecipare ai raid contro Teheran.

Also read Guerra Iran, ok di Khamenei a trattare con gli Usa: il petrolio cala a picco

Debolezza strutturale e controllo dello Stretto di Hormuz

Al netto della guerra cognitiva e degli elementi di asimmetria militare, la dichiarazione appare come una dimostrazione di debolezza piuttosto che di forza strategica. È emersa con evidenza crescente la difficoltà per Teheran di controllare efficacemente lo Stretto di Hormuz. Questa incapacità sta accelerando il processo già paventato dal ministro degli Esteri Abbas Araghchi, volto alla graduale marginalizzazione delle rotte commerciali iraniane a vantaggio di altre vie di transizione alternative.

Rischio coalizione internazionale e divisioni interne

Il rischio concreto di dover affrontare una coalizione internazionale nel caso in cui si decidesse di chiudere anche Bab el Mandeb spinge Teheran a giocare la carta della minaccia di un'indefinita estensione della guerra. Tuttavia, questa tattica comporta il pericolo reale di vedere ingrossare le file dei propri nemici. A Teheran sembra prevalere l'ala più intransigente, che ha già preso di mira sui media nazionali la squadra impegnata nei negoziati con gli Usa, definendo inaccettabile qualsiasi dialogo prima che il cadavere dell'ayatollah sia ancora caldo.

Advertisement

Tattica del pollo con Donald Trump e scadenze elettorali

L'obiettivo razionale di questa ala è prolungare il gioco del pollo con Donald Trump, nella convinzione che egli sterzerà per primo a causa dei prezzi del carburante e dell'inflazione. Una tattica che si è rivelata sempre più debole man mano che ci si avvicinava alla data fatidica del 3 novembre. L'aggravante principale è avere di fronte un presidente che non potrà essere rieletto, riducendo la pressione politica interna sugli accordi diplomatici tradizionali.

Incompatibilità con il diritto internazionale e futuro del conflitto

La Repubblica Islamica dimostra di non essere in grado di capitalizzare la vittoria del primo round della guerra, quando la leva dello Stretto di Hormuz appariva fortissima per sbloccare i 300 miliardi di dollari congelati negli Usa. Il regime continua a reggersi grazie a un imponente apparato repressivo, impiccando quotidianamente i dissidenti, mentre la popolazione si ribella al carovita imposto da sanzioni e inflazione. Infine, la guerra rimane un'incognita totale perché il governo iraniano si muove ormai come un'organizzazione terroristica, pronta a sacrificare tutto nel grido di muoia Sansone con tutti i filistei.