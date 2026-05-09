Iran avvisa FIFA: USA non abbiano il diritto di insultare i simboli del nostro sistema

La Federazione calcistica iraniana ha dichiarato intenzion di non partecipare alla Coppa del Mondo 2022 se non verranno accettate le condizioni poste da Teheran. Gli Stati Uniti, Messico e Canada potrebbero essere interessati dalla richiesta dell'Iran.

Federazione calcistica iraniana ha infatti dichiarato che la Nazionale prenderà parte alla rassegna iridata solo se le condizioni poste da Teheran saranno accettate dai Paesi ospitanti, Stati Uniti , Canada e Messico .

L'Iran, si legge nel comunicato reso noto dalla tv ufficiale, non rinuncerà ai propri ideali, alla propria cultura e alle proprie convinzioni. L'Iran ha posto dieci condizioni per la partecipazione alla Coppa del Mondo, tra cui il rilascio di visti per tutti i calciatori e lo staff tecnico, in particolare per coloro che sono stati membri o hanno prestato servizio nelle Guardie Rivoluzionarie, come Mehdi Taremi ed Ehsan Hajisafi; i più elevati protocolli di sicurezza negli aeroporti, negli hotel e lungo le strade che conducono agli stadi; l'obbligo per i tifosi di esporre solo la bandiera ufficiale iraniana, vietando qualsiasi altra bandiera; l'esecuzione dell'inno nazionale iraniano durante le partite; e la limitazione delle domande dei giornalisti a questioni tecniche





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