Iran blocca nuovamente lo Stretto di Hormuz: accuse agli USA e scontri in Libano

Teheran ripristina il blocco dello Stretto di Hormuz, accusando gli Stati Uniti di impedire l'accesso ai porti iraniani e colpendo due navi civili. Nel frattempo, in Libano, il cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah sembra reggere, mentre migliaia di sfollati rientrano nelle loro case distrutte. Papa Leone XIV critica la spesa militare globale a discapito dei bisogni umanitari.

L'Iran ha deciso di ripristinare il blocco del traffico navale nello Stretto di Hormuz, citando le continue ostilità degli Stati Uniti che impediscono l'accesso ai porti iraniani. Questo rappresenta il cinquantesimo giorno di conflitto nella regione mediorientale.

Due navi, una petroliera e una portacontainer, sono state recentemente colpite dall'Iran mentre tentavano di attraversare lo stretto. Secondo stime dell'amministrazione statunitense, circa il 90% della flotta navale regolare iraniana sarebbe stata affondata in precedenti scontri con Israele e gli Stati Uniti.

Ciononostante, l'Iran dispone ancora di una flotta di piccole imbarcazioni, difficili da individuare satellitarmente, ma rapide e equipaggiate con missili e droni, che rappresentano una minaccia significativa per il traffico marittimo. Il capo di stato maggiore delle forze armate statunitensi, Dan Caine, ha dichiarato l'8 marzo che circa la metà della flotta iraniana è stata affondata, ma le stime sul numero di imbarcazioni rimaste variano da centinaia a migliaia.

Gli Stati Uniti hanno avvertito che, in caso di attacco, distruggerebbero queste imbarcazioni utilizzando metodi simili a quelli impiegati nel Mar dei Caraibi, riferendosi a un'operazione avvenuta lo scorso autunno in cui numerose imbarcazioni civili accusate di traffico di droga furono distrutte. A tali minacce si aggiungono le mine navali posizionate nello stretto e le basi terrestri lungo la costa iraniana, da cui possono essere lanciati ulteriori attacchi.

Le navi civili che hanno subito il blocco del traffico si trovano ora al di fuori dello Stretto di Hormuz, presumibilmente nel Golfo dell'Oman, nel tentativo di evitare ulteriori attacchi iraniani. Il ministero degli Esteri indiano ha rilasciato una dichiarazione in merito, convocando l'ambasciatore iraniano in India, Mohammad Fathali, per ottenere chiarimenti.

Stando al sito di tracciamento TankerTrackers.com, almeno una delle due navi colpite era una petroliera che trasportava 2 milioni di barili di petrolio iracheno. In precedenza, navi battenti bandiera indiana o dirette verso l'India avevano generalmente avuto la possibilità di attraversare lo Stretto di Hormuz senza incidenti, grazie allo status dell'India come paese non ostile per l'Iran e alla sua ripresa degli acquisti di petrolio iraniano dopo la sospensione temporanea delle sanzioni statunitensi.

Le ragioni precise dell'attacco e del respingimento delle navi rimangono poco chiare. Un funzionario dell'amministrazione statunitense ha espresso preoccupazione, e anche il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che le informazioni disponibili suggeriscono una responsabilità iraniana. Normalmente, in situazioni del genere, le Nazioni Unite avviano indagini per accertare i fatti, e aggiornamenti sono attesi nei prossimi giorni.

Contemporaneamente, in Libano, la situazione si è evoluta con l'entrata in vigore di un cessate il fuoco tra l'esercito israeliano e Hezbollah, che sembra finora reggere. Nonostante ciò, l'esercito israeliano ha riferito di aver condotto alcuni attacchi nelle ultime 24 ore e ha proseguito con la demolizione di aree lungo il confine.

Migliaia di persone sfollate nelle settimane precedenti hanno iniziato a fare ritorno alle proprie case, specialmente nelle regioni meridionali del Libano e a sud del fiume Litani, da dove erano state costrette a fuggire a causa degli attacchi israeliani. Molti hanno ritrovato le proprie abitazioni gravemente danneggiate o completamente distrutte.

L'esercito israeliano ha inoltre effettuato 'colpi di avvertimento' verso un convoglio italiano, provocando un iniziale attrito diplomatico con il governo italiano, successivamente ricomposto.

In un contesto globale, Papa Leone XIV, durante il suo tour africano, ha ulteriormente elaborato una sua recente dichiarazione che ha destato interesse internazionale. Il Pontefice ha descritto il mondo come 'devastato da una manciata di tiranni', sottolineando la sproporzione tra gli ingenti fondi spesi in conflitti e distruzione e la scarsità di risorse disponibili per la guarigione, l'istruzione e la ricostruzione.

Le sue parole evidenziano una critica profonda alle priorità globali e alle conseguenze della violenza armata sui bisogni umanitari fondamentali.





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