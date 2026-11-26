Le Guardie Rivoluzionarie iraniane affermano che due petroliere sono esplose nello Stretto di Hormuz per minare i flussi energetici globali e la US economy.

Le Guardie Rivoluzionarie dell' Iran hanno annunciato il 26 novembre che due petroliere sono esplose e sono andate in fiamme dopo aver urtato mine marine a nord del porto di Khasab in Oman. L'evento è avvenuto mentre le imbarcazioni tentavano di attraversare lo Stretto di Hormuz utilizzando una rotta non autorizzata dal governo di Teheran. Questa dichiarazione conferma le tensioni crescenti nella regione strategica per il trasporto energetico globale.

Dettaglio Esplosioni Superpetroliera 2 Milioni Barili

Uno dei due natanti colpiti era una superpetroliera che trasportava oltre 2 milioni di barili di petrolio greggio. L'informazione è stata resa nota da una dichiarazione delle Guardie Rivoluzionarie, successivamente diffusa dall'agenzia di stampa semi-ufficiale Tasnim. L'entità del carico distrutto evidenzia l'impatto significativo che questo incidente potrebbe avere sui flussi di approvvigionamento energetico internazionale.

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Teheran Afferma Controllo Operativo Stretto Hormuz

Il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie Hossein Mohebbi ha dichiarato che la forza sta impiegando un fuoco pesante per mantenere lo stretto chiuso. Secondo Mohebbi, l'obiettivo è esercitare una pressione diretta sull'economia degli Stati Uniti e difendere gli interessi nazionali dell'Iran. Il comandante della Marina della Guardia Rivoluzionaria, Contrammiraglio Ali Azmaei, ha aggiunto che l'Iran detiene il pieno controllo operativo dello Stretto di Hormuz. Azmaei ha sottolineato che il passaggio sicuro delle navi dipende esclusivamente dal rispetto dei legittimi diritti sovrani dell'Iran.

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Contestazione Sicurezza Marittima Agenzie Britanniche

L'Iran sostiene da tempo che le navi non possano transitare in sicurezza nello Stretto di Hormuz senza un preventivo coordinamento con Teheran. Teheran cita la minaccia delle mine marine tra i vari rischi per la navigazione. Tuttavia, le agenzie di sicurezza marittima registrano incidenti con proiezioni sconosciute, ma riportano un numero inferiore di eventi rispetto alle dichiarazioni delle Guardie Rivoluzionarie. Giovedì, l'agenzia britannica Maritime Trade Operations ha segnalato un'esplosione causata da un proiettile sconosciuto vicino a una petroliera a circa 50 miglia nautiche a ovest di Dubai. Questi dati non sempre coincidono con le affermazioni ufficiali iraniane.

Impatto Flussi Petrolieri Golfo Persico Ottobre

Da ottobre, l'Iran ha adottato nuove tattiche offensive contro il traffico marittimo attraverso lo Stretto di Hormuz. L'obiettivo è impedire una ripresa dei flussi petroliferi del Golfo, favorita dal supporto della Marina degli Stati Uniti e da una maggiore propensione al rischio degli operatori di petroliere del Golfo. Queste azioni mirano a destabilizzare i mercati energetici e a dimostrare la capacità iraniana di interrompere le forniture. La regione rimane un punto critico per l'economia mondiale.