L'Iran esulta per il successo democratico nelle elezioni americane, vedendolo come un rifiuto della guerra. Tuttavia, Teheran mantiene alta la guardia temendo una reazione militare di Trump.

A Teheran, il 4 novembre 2026 , donne si sono radunate accanto a un murale che raffigura la Statua della Libertà con un braccio mozzato, in occasione del quarantasettesimo anniversario dell'espulsione degli Stati Uniti dall'Iran. Questo gesto simbolico segna l'inizio di una giornata carica di tensioni geopolitiche, mentre il governo iraniano commenta i recenti sviluppi elettorali oltreoceano. La manifestazione si svolge in un contesto di alta tensione, con il paese isolato che cerca di navigare tra le conseguenze di un conflitto internazionale e le fluttuazioni economiche globali.

Il messaggio politico del parlamento iraniano

Il portavoce del parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, definito anche il principale negoziatore di Teheran, ha dichiarato con orgoglio che gli elettori americani hanno rifiutato la guerra lanciata dal presidente degli Stati Uniti. Qalibaf ha pubblicato un messaggio su X, affermando che gli americani hanno scelto tra coscienza e costo della vita, dicendo no alla guerra, e ha esortato Washington a non ignorare l'opinione pubblica attaccando nuovamente il paese.

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Questa dichiarazione rappresenta una posizione ufficiale chiara, mirata a validare la resistenza iraniana attraverso il supporto percepito dell'elettorato occidentale. Il legislatore ha sottolineato come la volontà popolare negli Stati Uniti stia diventando un fattore decisivo nel determinare le direzioni della politica estera americana, specialmente in relazione ai conflitti nel Medio Oriente.

L'avvertimento di Mojtaba Khamenei sul conflitto

Il leader supremo iraniano, Mojtaba Khamenei, ha rilasciato un comunicato scritto in cui avvertiva che l'ostilità degli Stati Uniti sarebbe persistita indipendentemente dal partito al potere. Khamenei ha sconsigliato fermamente qualsiasi inclinazione verso la sottomissione agli Stati Uniti, mantenendo una linea dura nella retorica nazionale. Ha inoltre attribuito agli errori di calcolo e alle illusioni arroganti degli americani il pesante fardello dei costi sostenuti dal popolo americano e dai regimi fantoccio.

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La posizione di Khamenei riflette una strategia di resilienza psicologica e politica, cercando di rafforzare il consenso interno presentando gli Stati Uniti come una potenza instabile e moralmente sconfitta. Questo approccio mira a consolidare il sostegno popolare intorno al leadership religiosa e politica durante un periodo di incertezza economica e militare.

Le elezioni americane e la sconfitta repubblicana

Nelle elezioni di martedì, i democratici hanno conquistato la maggioranza sia al Senato che alla Camera dei Rappresentanti. Le vittorie in roccaforti repubblicane hanno sottolineato una profonda frustrazione verso la gestione economica di Donald Trump e la sua decisione di avviare una guerra che ha fatto aumentare i prezzi della benzina. Trump ha ammissamente in interviste con due testate mediatiche che la guerra Stati Uniti-Israele ha giocato un ruolo nelle sconfitte repubblicane.

Un'uscita pubblicata dall'apparato giudiziario iraniano ha condiviso una battuta circolante su X, affermando che Trump ha fallito nel cambiare il regime in Iran ma è riuscito in Texas, riferendosi allo stato del sud dove un democratico ha vinto una corsa al Senato per la prima volta in decenni. Questa narrazione cerca di minimizzare la portata politica di Trump mentre celebra il successo dei democratici.

Allerta militare e impatti economici globali

Due fonti di alto rango iraniane hanno dichiarato a Reuters che, sebbene i leader iraniani accolgano con favore la vittoria dei democratici, Teheran è preoccupata che Trump possa cercare di compensare questa sconfitta con un attacco militare. Il paese rimane in stato di allerta elevata, mentre i mediatori intensificano gli sforzi per porre fine alla guerra. Trump ha dichiarato martedì di non escludere la ripresa delle operazioni combattive dopo le elezioni, e l'Iran pianifica una rappresaglia più ampia se la guerra riprende.

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Il conflitto ha avuto ripercussioni significative sui mercati energetici globali. I prezzi del petrolio e del gas sono schizzati alle stelle, mentre le spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz sono state gravemente disturbate dopo che Teheran ha dichiarato la chiusura dello stretto. Gli Stati Uniti hanno imposto un blocco navale all'Iran, colpendo duramente l'economia iraniana e isolandola ulteriormente dal sistema finanziario internazionale.

Simbolismo storico e prospettive future

La vittoria dei democratici coincide con l'anniversario del sequestro dell'ambasciata degli Stati Uniti a Teheran nel 1979. Il principale quotidiano iraniano Hamshahri ha collegato gli eventi con un'immagine in prima pagina che mostrava Trump bendato con la testa china. Il giornale ha dichiarato che Washington è stata "ostaggio dell'Iran per 47 anni", dal sequestro dell'ambasciata alle elezioni del Congresso USA del novembre 2026.

La guerra iraniana è stata impopolare tra gli americani sin dall'inizio, e la guerra è stata un focus della campagna elettorale dei democratici per le elezioni di midterm. Il quotidiano conservatore iraniano Jam-e Jam ha dichiarato che il risultato elettorale è "il crepuscolo del trumpismo". Le prossime settimane saranno cruciali per determinare se la retorica bellicista diminuirà o se nuove escalation militari trasformeranno le tensioni diplomatiche in un conflitto aperto.