L'Iran ha sollecitato l'Iraq a rifiutare la pressione statunitense per la chiusura dei valichi di frontiera, definendo inaccettabile l'impatto straniero sul commercio bilaterale tra i due paesi.

Tehran ha espresso una ferma preoccupazione riguardo alle pressioni esercitate da Washington sul governo di Baghdad, invitando esplicitamente Bagdad a non permettere ad altri paesi di interferire negli affari interni e nelle dinamiche bilaterali tra Iran e Iraq. Questa richiesta diplomatica è stata avanzata sabato 28 novembre, a seguito di notizie secondo cui l' Iraq avrebbe chiuso diversi valichi di frontiera terrestri su esplicita richiesta degli Stati Uniti, in un tentativo di ampliare il blocco navale contro Teheran.

La richiesta americana ai valichi di frontiera iraniani

Il Tesoro degli Stati Uniti ha formalmente chiesto al governo iracheno di chiudere tutti i passaggi frontalieri con l'Iran, lasciando operative solo due strutture specifiche. Questa mossa rientra nella strategia di Washington volta ad aumentare la pressione economica su Teheran, limitando severamente il commercio terrestre iraniano per integrare il più ampio blocco navale esistente. Il ministro degli esteri iracheno Fuad Hussein ha confermato queste informazioni all'inizio del mese corrente, rivelando la natura di queste richieste internazionali.

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Incontro tra i capi della sicurezza nazionale

Il capo della sicurezza iraniana, Mohsen Rezaei, ha tenuto un incontro diretto con il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno Qasim al-Aboudi, attualmente in visita ufficiale a Teheran. Durante questo scambio diplomatico, Rezaei ha ribadito con determinazione la posizione di Tehran, affermando che gli stranieri non dovrebbero avere la facoltà di influenzare negativamente la cooperazione economica che si sviluppa tra Iran e Iraq.

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Impatto sulle relazioni bilaterali tra Iran e Iraq

La chiusura di diversi valichi di frontiera rappresenta un punto di tensione significativo per le economie dei due paesi confinanti. L'Iran teme che l'interferenza esterna non comprometta solo la sicurezza nazionale, ma danneggi gravemente gli scambi commerciali vitali per entrambe le nazioni. Questa dinamica evidenzia la delicatezza della posizione di Baghdad, che cerca di bilanciare le relazioni con Teheran sotto la luce delle sanzioni e delle pressioni economiche provenienti dagli Stati Uniti.

Conseguenze e prossime mosse diplomatiche

Le notizie riguardanti la chiusura dei valichi hanno scatenato una reazione immediata da parte degli alti funzionari iraniani, che vedono questa mossa come un'aggressione alla sovranità regionale. L'Iran continuerà a monitorare da vicino l'implementazione delle restrizioni imposte da Washington, preparando eventuali contro-misure diplomatiche per proteggere i propri interessi economici. La situazione rimane critica, con Baghdad chiamata a gestire un delicato equilibrio tra le alleanze regionali e le richieste di pressione internazionale sul programma nucleare e commerciale iraniano.