Iran chiede risarcimenti per danni ambientali a COP31

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian alla COP31 richiede compensi per i danni climatici da conflitti, evidenziando una lacuna negli accordi globali.

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha rivolto un appello diretto alla comunità internazionale durante la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ( COP31) svoltasi ad Antalya, in Turchia, il 11 novembre 2026. Nella sua dichiarazione, il capo di stato ha richiesto esplicitamente compensazioni economiche e politiche per i gravi danni ambientali causati dalle recenti operazioni militari condotte dagli Stati Uniti e da Israele contro l'Iran.

La richiesta di risarcimento per i danni bellici

Secondo quanto affermato da Masoud Pezeshkian, la questione dei danni ecologici derivanti dai conflitti armati deve essere integrata nei meccanismi globali di risposta al cambiamento climatico. Il presidente iraniano ha sottolineato che è necessario stabilire un legame autentico tra gli impegni climatici presi in tempo di pace e le responsabilità assunte in tempo di guerra. Ha invitato il mondo a documentare e valutare scientificamente i danni provocati dalle aggressioni militari per sviluppare appositi meccanismi di risarcimento.

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Lacune negli accordi climatici internazionali

Attualmente, gli accordi internazionali sul clima prevedono finanziamenti per miliardi di dollari provenienti dai paesi ricchi per aiutare le nazioni in via di sviluppo ad adattarsi agli effetti del riscaldamento globale. Tuttavia, queste strutture finanziarie non includono alcuna disposizione specifica per coprire gli impatti ambientali diretti degli attacchi militari o delle guerre. La proposta di Teheran mira a colmare questa evidente lacuna normativa, richiedendo che i costi ecologici della guerra siano trattati con la stessa serietà delle emissioni industriali.

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Contesto del conflitto regionale e infrastrutture

Le tensioni sono aumentate drasticamente dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno lanciato una campagna militare contro l'Iran alla fine di febbraio. Questo conflitto si è rapidamente esteso al Libano e alla regione del Golfo Persico, coinvolgendo ripetuti attacchi alle infrastrutture energetiche iraniane e in tutto il Medio Oriente. Inoltre, le operazioni hanno interessato il trasporto marittimo, con l'Iran che ha attaccato più volte petroliere mentre navigavano nello strategico Stretto di Hormuz.

Riduzione delle emissioni fossili globali

In un paradosso legato alla crisi geopolitica, un rapporto pubblicato martedì da un consorzio di scienziati internazionali indica che le emissioni globali di combustibili fossili potrebbero diminuire leggermente quest'anno. Questa riduzione è attribuibile in parte ai prezzi elevati del carburante e all'espansione dell'uso di energie rinnovabili, fenomeni accelerati dalla destabilizzazione dovuta al conflitto. Mentre il mondo discute di transizione energetica, la guerra continua a influenzare i mercati e l'ambiente in modi imprevedibili.