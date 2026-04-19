Iran: controllo su Hormuz, minacce e strategie militari nello stretto

L'Iran rafforza il suo controllo sullo Stretto di Hormuz con minacce militari, l'uso di barchini superveloci, droni e la potenziale imposizione di nuove tasse per il transito, in risposta al blocco navale imposto dagli Stati Uniti. La strategia mira a paralizzare il traffico petrolifero mondiale e a dimostrare la sua rilevanza geopolitica.

L' Iran ha intensificato le sue minacce sul controllo dello Stretto di Hormuz, un punto nevralgico per il commercio mondiale del petrolio, mettendo in guardia contro il transito di navi militari appartenenti a nazioni considerate ostili.

Le forze armate iraniane, in particolare le Guardie della Rivoluzione (Pasdaran), hanno annunciato la prontezza a utilizzare un arsenale di armi avanzate, tra cui barchini superveloci, droni, mine marine, razzi e missili a corto raggio, per imporre la propria egemonia sullo stretto. La strategia iraniana si basa sulla capacità di infliggere danni significativi alle petroliere e alle navi da trasporto, con l'obiettivo di scoraggiare le compagnie assicurative e le società di navigazione dal rischiare i propri capitali. La mera minaccia di un attacco o un danneggiamento superficiale di un'imbarcazione sarebbe sufficiente, secondo Teheran, a paralizzare il traffico marittimo e a far rispettare il proprio diktat su questa via d'acqua cruciale da cui transita circa un quinto del petrolio mondiale. Persino le navi da pattuglia americane, nonostante i loro sofisticati sistemi di difesa, tendono a mantenere le distanze da Hormuz per evitare confronti diretti. Il recente riacutizzarsi delle tensioni, con l'Iran che minaccia di chiudere nuovamente Hormuz in risposta al blocco imposto dagli Stati Uniti sul suo traffico navale, evidenzia le ripercussioni negative a lungo termine dell'aggressione israelo-americana contro la teocrazia sciita. Prima dell'attacco del 28 febbraio, l'attenzione internazionale era prevalentemente focalizzata sul programma nucleare e missilistico iraniano, lasciando in secondo piano la questione dello Stretto di Hormuz. Tuttavia, la situazione attuale vede Teheran, sebbene militarmente indebolita, emergere con una maggiore rilevanza sulla scena internazionale, acquisendo la capacità di esercitare pressioni sull'economia globale. Le condizioni poste dall'Iran per la riapertura del transito, avanzate durante le settimane più critiche del conflitto precedente al cessate il fuoco seguito ai colloqui in Pakistan, sono state nuovamente sollevate. Tra queste, spicca l'introduzione di una tassa di sicurezza e protezione ambientale per le navi in transito, annunciata dal Consiglio Superiore per la Sicurezza Nazionale. In passato, tali tasse potevano raggiungere cifre considerevoli, come due milioni di dollari. Ebrahim Azizi, capo dello stesso Consiglio, ha sottolineato che le navi con regolare autorizzazione dovranno attenersi alle rotte prestabilite, specificando che l'Iran esige che il transito avvenga nelle proprie acque territoriali, evitando il corridoio parallelo più vicino alle coste dell'Oman. Questa mossa è chiaramente volta a rafforzare la sovranità iraniana su Hormuz, trasformandolo di fatto in un monopolio. Azizi ha inoltre dichiarato in aperta polemica con i messaggi di Donald Trump su X che le regole di passaggio sono dettate dall'Iran e non da annunci sui social media. Un ulteriore punto cruciale è il divieto di transito per le unità militari di nazioni ostili. L'avvertimento diffuso dal Leader Supremo, Ayatollah Mojtaba Khamenei, rivolto a chiunque tentasse di violare il blocco, è stato perentorio: la marina iraniana è pronta a infliggere nuove e amare sconfitte ai nemici. Tra le armi più insidiose a disposizione delle Guardie della Rivoluzione figura la cosiddetta flotta delle zanzare: centinaia di barchini capaci di raggiungere i 100 nodi di velocità, equipaggiati con mitragliatrici pesanti e siluri, e che possono persino essere impiegati come kamikaze. Nonostante i danni inflitti dagli americani e dagli israeliani alla flotta convenzionale iraniana, questi barchini, spesso ormeggiati in grotte e cavità lungo la costa, rimangono una minaccia concreta, con almeno dieci basi di supporto ancora operative. L'efficacia di droni coordinati in attacchi di massa, come dimostrato dalla guerra in Ucraina con i droni marini ucraini che hanno messo in difficoltà la flotta russa del Mar Nero, suggerisce che anche l'Iran disponga di numerose opzioni strategiche da giocare nello Stretto di Hormuz. La tensione crescente e le dichiarazioni bellicose segnalano un'escalation della crisi, con l'Iran che dimostra la sua determinazione a usare ogni mezzo a sua disposizione per affermare il proprio controllo su questa arteria vitale del commercio internazionale





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