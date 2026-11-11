Iran designa forze armate argentine come organizzazioni terroristiche

Teheran risponde alle pressioni di Washington designando marina e aeronautica argentina come terroristiche, in ritorsione per la mossa di Buenos Aires contro l'IRGC.

Il Ministero degli Esteri iraniano ha annunciato mercoledì che Teheran ha ufficialmente designato la marina e l'aeronautica militare argentina come "organizzazioni terroristiche". Questa decisione rappresenta una misura diretta di ritorsione contro il governo di Buenos Aires, scatenata dalla precedente classificazione da parte argentina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ( IRGC) dell'Iran.

Ritorsione basata sul principio di reciprocità

La comunicazione ufficiale del dicastero estero iraniano chiarisce che la nuova sanzione è stata adottata esplicitamente "in base al principio di reciprocità". Il passo diplomatico agitato da Teheran mira a colpire direttamente le istituzioni militari argentine, stabilendo un parallelismo immediato con la mossa compiuta mesi fa dalla capitale sudamericana. Il comunicato non fornisce ulteriori dettagli operativi sulle implicazioni pratiche di questa etichetta, ma segnala chiaramente un'escalation nella tensione bilaterale.

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Origini della crisi: l'attentato AMIA del 1994

Le tensioni tra i due paesi affondano le loro radici nell'indagine sull'attentato del 1994 contro il centro comunitario ebraico AMIA a Buenos Aires. L'Argentina attribuisce la responsabilità di questo attacco, il più sanguinoso nella storia nazionale, all'organizzazione Hezbollah con sede in Libano. L'attacco causò la morte di ottantacinque persone e ferì centinaia di altre vittime, creando un trauma profondo nella società argentina che ha guidato la politica estera del paese per decenni verso una posizione ferma nei confronti di Tehran.

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Pressioni statunitensi e ruolo delle IRGC

L'Argentina aveva deciso di classificare le IRGC come organizzazione terroristica già ad aprile, seguendo una spinta decisiva dall'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump. Le richieste di Washington miravano a convincere gli alleati a intraprendere azioni simili contro l'élite militare iraniana. Le IRGC sono una forza d'élite incaricata di proteggere il regime clericale sciita in Iran e controllano vaste porzioni dell'economia nazionale, rendendole un bersaglio strategico nelle politiche di pressione internazionale.

Esclusioni strategiche e avvertimenti governativi

Nella dichiarazione ufficiale rilasciata mercoledì, il Ministero degli Esteri iraniano ha specificatamente menzionato solo la marina e l'aeronautica, lasciando intenzionalmente fuori l'esercito argentino dalle nuove designazioni terroristiche. Il testo del comunicato include inoltre un monito severo, affermando che la responsabilità per tutte le conseguenze derivanti da questa questione ricadrà esclusivamente sul governo argentino. Tale affermazione cerca di spostare il peso politico della escalation sui vertici di Buenos Aires senza entrare nel merito delle accuse reciproche.