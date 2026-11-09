Iran distrugge ausili navigazione Stretto Hormuz nessuna nave non autorizzata

L'Iran annuncia che i sistemi di navigazione nello Stretto di Hormuz sono stati distrutti e che nessuna imbarcazione non autorizzata ha attraversato la rotta marittima durante la notte.

Le autorità iraniane hanno dichiarato che durante la notte trascorsa tra il 9 novembre e l'11 novembre nessun vascello non autorizzato ha transitato attraverso lo Stretto di Hormuz. Questa affermazione segue la notizia della distruzione dei sistemi di ausilio alla navigazione situati nella parte meridionale del canale marittimo strategico.

Dichiarazione ufficiale sulle operazioni notturne

Un funzionario anonimo della Marina delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha fornito queste informazioni ai media statali iraniani lunedì. L'ufficio ha specificato che l'azione è stata condotta con precisione per garantire il controllo escluso delle acque territoriali e della rotta commerciale cruciale nella regione del Golfo Persico.

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Distruzione infrastrutture navali strategiche

Secondo quanto riferito, i dispositivi tecnici utilizzati per assistere la navigazione nelle acque meridionali dello Stretto di Hormuz sono stati deliberatamente danneggiati o distrutti. Questa operazione mira a ostacolare l'accesso e la visibilità per le imbarcazioni che non possiedono l'autorizzazione necessaria da parte delle autorità iraniane.

Controllo marittimo senza eccezioni autorizzate

Il funzionario ha enfatizzato che non è avvenuta alcuna violazione da parte di navi non autorizzate durante le ore notturne. La Marina delle Guardie Rivoluzionarie sostiene di aver mantenuto una sorveglianza costante e rigorosa, impedendo il passaggio di qualsiasi veicolo marittimo non identificato o privo di permesso ufficiale.

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Reazioni internazionali e contesto geopolitico

Questa situazione è stata riportata da Dubai, dove la pressione sulle rotte commerciali globali rimane alta a causa delle tensioni regionali. L'incidente sottolinea l'importanza critica dello Stretto di Hormuz per il trasporto di energia e il commercio internazionale, rendendo ogni disturbo significativo per le economie coinvolte.

Conseguenze per la navigazione commerciale futura

La distruzione degli ausili e la chiusura temporanea per le navi non autorizzate potrebbero avere impatti a lungo termine sulla sicurezza della navigazione. Le compagnie marittime dovranno prestare estrema attenzione alle direttive rilasciate dalle autorità locali per evitare conflitti o incidenti nelle acque controllate dall'Iran durante i prossimi transiti.