Iran: dopo la guerra, le sfide interne tra falchi e popolazione impoverita

L'Iran esce dalla guerra con gli Stati Uniti, ma deve affrontare le pressioni interne: i falchi vogliono linea dura e riarmo, la popolazione chiede migliori condizioni di vita. Il rischio di nuove proteste è alto.

Con la guerra ormai probabilmente conclusa, i governanti iraniani devono fare i conti con le rivendicazioni di una popolazione arrabbiata e amareggiata. I leader teocratici dell'Iran hanno respinto una campagna militare statunitense, ma i veri problemi potrebbero ora iniziare: gestire le richieste contrastanti dei falchi, galvanizzati dall'essere sopravvissuti all'attacco, e quelle di un popolo impoverito e arrabbiato.

I falchi iraniani sono energizzati da un confronto di tre mesi che ritengono di aver vinto. Vogliono che la leadership adotti una linea dura nei prossimi colloqui con gli Stati Uniti e dia priorità al riarmo, fiduciosi di poter fermare qualsiasi dissenso interno con la forza.

Gli iraniani comuni, invece, sono disperati per qualsiasi dividendo di pace o sollievo finanziario da utilizzare per aumentare il tenore di vita e offrire migliori prospettive dopo una guerra distruttiva che ha seguito anni di sanzioni dolorose. Entrambi i campi hanno grandi aspettative, richieste contrastanti e poca pazienza. Sullo sfondo si profila lo spettro di rinnovate proteste di massa, come i disordini che le autorità hanno represso a gennaio uccidendo migliaia di manifestanti.

"Il momento in cui la guerra finisce, e dato che questo accordo provvisorio è traballante, i veri problemi per l'establishment clericale iraniano inizieranno", ha detto Hamidreza Azizi, ricercatore ospite presso l'Istituto tedesco per gli affari internazionali e di sicurezza a Berlino. Quattro funzionari iraniani e un ex funzionario hanno descritto a Reuters le pressioni che ora deve affrontare la Repubblica islamica mentre la sua popolazione si allontana dalla guerra per osservare le rovine della propria economia.

Tre di questi funzionari hanno detto che c'è un'aspettativa pubblica che qualsiasi sollievo finanziario che il governo ha ottenuto dalle sanzioni sospese o dal ripristino di beni venga utilizzato per rilanciare l'economia e migliorare la vita delle persone. Uno di loro, un alto funzionario che ha descritto gli iraniani come "stanchi della guerra e delle difficoltà economiche", ha detto che i fondi sarebbero probabilmente destinati alla ricostruzione, a iniezioni di liquidità per le banche e a un sostegno economico più ampio.

Tutti e quattro i funzionari hanno apertamente riconosciuto o accennato ai rischi di nuove proteste se le autorità non riusciranno a migliorare il tenore di vita. Uno ha descritto l'accordo per porre fine alla guerra come "un'arma a doppio taglio" dato l'elevato livello di aspettative pubbliche.

L'ex funzionario, un riformista, ha detto che i rischi sono ben compresi ai massimi livelli della leadership iraniana e che questo è uno dei motivi per cui Teheran ha accettato l'accordo per riaprire lo Stretto di Hormuz. Il memorandum per porre fine alla guerra, che l'Iran e gli Stati Uniti firmeranno venerdì, dovrebbe includere un certo sollievo finanziario per l'Iran, con ulteriori misure se le parti riusciranno a concludere un accordo più ampio entro la fine dell'estate.

L'economia iraniana deve far fronte a un'inflazione molto elevata, a una valuta in caduta libera, a una disoccupazione diffusa e, dall'inizio della guerra, a enormi danni all'industria e alle infrastrutture che saranno molto costosi da riparare.

"Da un punto di vista interno, l'Iran ha ora una finestra limitata per tenere sotto controllo le condizioni interne. Gli Stati Uniti si sono sempre concentrati sugli sviluppi interni dell'Iran e continuano a farlo", ha detto Saeed Laylaz, economista e analista politico iraniano.

Ottenere un sollievo dalle sanzioni a lungo termine, consentendo alle imprese iraniane di accedere nuovamente ai mercati globali e ai finanziamenti, richiederebbe un accordo più ampio con gli Stati Uniti sul programma nucleare di Teheran, ancora considerato una prospettiva lontana. Durante la guerra, le autorità iraniane hanno evitato il dissenso attraverso ammonimenti severi e punizioni draconiane, e schierando sostenitori per le strade in una serie di manifestazioni quasi incessanti e altri eventi a sostegno del sistema.

Dopo anni di richieste all'establishment di adottare una linea più dura contro l'Occidente e di dimostrare la potenza iraniana attraverso azioni come il blocco dello Stretto di Hormuz, i falchi si sentono rivendicati e si aspettano che i loro sforzi vengano premiati. Il fronte dei falchi comprende una serie di fazioni, inclusi i Guardiani della Rivoluzione.

Ma mentre i Guardiani sono ora pronti ad accettare un accordo per aiutare la Repubblica islamica a sopravvivere, il cosiddetto Fronte Paydari non lo è





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