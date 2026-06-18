Iran, droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz: Usa abbattono i velivoli iraniani

L'Iran ha lanciato diversi droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz ogni notte da quando è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'esercito americano ha abbattuto i droni lanciati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane prima che potessero minacciare navi o personale nella regione. Washington e Teheran si preparano a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica. Alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì.

L' Iran ha lanciato diversi droni contro navi mercantili nello Stretto di Hormuz ogni notte da quando è stato firmato il memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran .

Lo riporta Nbc News, citando un funzionario statunitense che ha dichiarato alla testata giornalistica che l'esercito americano ha abbattuto i droni lanciati dal Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane prima che potessero minacciare navi o personale nella regione. Washington e Teheran si preparano a firmare formalmente l'accordo quadro venerdì, dopo averlo già firmato digitalmente domenica.

La piattaforma di monitoraggio marittimo TankerTrackers ha riportato che alcune petroliere di Teheran hanno oltrepassato la zona di blocco dei porti iraniani imposta dagli Stati Uniti da circa due mesi, alla vigilia della firma di un accordo tra Iran e Usa prevista per venerdì





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