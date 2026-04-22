Iran: Due Donne a Rischio Esecuzione Rilasciate su Cauzione, Trump Interviene

Un rapporto di Iran Human Rights rivela che due delle otto donne iraniane indicate da Trump come a rischio esecuzione sono state rilasciate su cauzione. L'ex presidente americano ha lanciato un appello per il loro rilascio, sperando in un miglioramento delle relazioni tra Iran e Stati Uniti.

La situazione dei diritti umani in Iran continua a destare profonda preoccupazione a livello internazionale, con recenti sviluppi che evidenziano la complessità e le contraddizioni del sistema giudiziario iraniano.

Un recente rapporto dell'organizzazione non governativa Iran Human Rights, con sede a Oslo e impegnata nella lotta contro la pena di morte nella Repubblica Islamica, ha rivelato che due delle otto donne iraniane identificate sui social media dall'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, come a rischio di esecuzione, sono in realtà state rilasciate su cauzione. Si tratta della dottoressa Golnar Naraqi e di Venus Hossein Nejad, una cittadina iraniana di fede bahai.

Entrambe le donne sono state liberate sotto cauzione a partire dalla fine del mese di marzo, offrendo un barlume di speranza in un contesto altrimenti cupo. È fondamentale ricordare che l'arresto di Golnar Naraqi e Venus Hossein Nejad è avvenuto nel contesto delle violente proteste antigovernative che hanno scosso l'Iran nel mese di gennaio.

Queste manifestazioni, scatenate da profonde frustrazioni economiche e sociali, sono state represse con estrema brutalità dalle autorità iraniane, causando un numero imprecisato di morti e un'ondata di arresti. La repressione ha colpito in modo sproporzionato attivisti, giornalisti, avvocati e membri di minoranze religiose, come la comunità bahai, che da tempo subisce discriminazioni e persecuzioni in Iran.

Il rilascio su cauzione di Naraqi e Nejad, pur essendo un passo positivo, non cancella le gravi violazioni dei diritti umani commesse durante e dopo le proteste, né garantisce che le accuse contro di loro siano state completamente abbandonate. La loro situazione rimane precaria e soggetta a possibili sviluppi negativi. La comunità internazionale continua a monitorare attentamente il caso, sollecitando il rispetto dei diritti fondamentali e un giusto processo per tutte le persone arrestate in relazione alle proteste.

L'intervento dell'ex presidente Trump, che ha rilanciato un post su X (precedentemente Twitter) di Eyal Yakoby, uno studente americano che si definisce impegnato nella lotta contro l'antiamericanismo, ha riportato l'attenzione sulla sorte di queste otto donne. Trump ha esortato le autorità iraniane a rilasciare le donne condannate all'impiccagione, esprimendo la speranza che un gesto di clemenza possa aprire la strada a negoziati costruttivi tra i due paesi.

'Apprezzerei molto il rilascio di queste donne, sono sicuro che rispetteranno il fatto che l’abbiate fatto', ha dichiarato Trump sulla sua piattaforma Truth Social, aggiungendo un appello accorato: 'Per favore, non fate loro del male. Sarebbe un ottimo inizio per i nostri negoziati'.

Tuttavia, l'efficacia di tali appelli e la loro influenza sulla situazione in Iran rimangono incerte. Il governo iraniano ha storicamente dimostrato una scarsa propensione ad accettare interferenze esterne nelle sue questioni interne, e la sua risposta a tali pressioni potrebbe essere imprevedibile. La questione dei diritti umani in Iran è complessa e richiede un approccio multidimensionale, che includa il dialogo diplomatico, la pressione internazionale e il sostegno alle organizzazioni della società civile che operano sul campo.

È essenziale continuare a denunciare le violazioni dei diritti umani, chiedere conto ai responsabili e sostenere le vittime, al fine di promuovere un Iran più giusto e rispettoso dei diritti fondamentali di tutti i suoi cittadini. Il caso di Golnar Naraqi e Venus Hossein Nejad, insieme a quello delle altre sei donne identificate da Trump, rappresenta un simbolo della lotta per la giustizia e la libertà in Iran, e un monito costante sulla necessità di vigilare e agire per proteggere i diritti umani in tutto il mondo





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