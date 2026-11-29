L'Iran e l'Iraq hanno concordato misure di sicurezza ai confini durante l'incontro tra Abbas Araqchi e Qasim al-Aboudi, mentre gli USA spingono per chiudere i valichi.

Il consigliere per la sicurezza nazionale iracheno Qasim al-Aboudi e il ministro degli esteri iraniano Abbas Araqchi hanno stabilito un nuovo indirizzo di cooperazione durante un incontro svoltosi a Dubai lo scorso 29 novembre. I due alti funzionari si sono concentrati sull'importanza di stabilizzare le frontiere condivise, riconoscendo la necessità di azioni coordinate per mitigare le minacce transfrontaliere. Questa decisione giunge in un momento di massima tensione geopolitica nel Medio Oriente, dove le dinamiche regionali sono costantemente monitorate dalle potenze occidentali.

Accordi di sicurezza e obblighi internazionali

Al centro del dialogo tra Baghdad e Teheran vi è l'engagement esplicito nel proteggere i confini comuni contro l'ingerenza di attori ostili che potrebbero sfruttare il territorio iracheno per lanciare attacchi contro i paesi vicini. Abbas Araqchi ha sottolineato, tramite un post pubblicato sul suo account Telegram, che la prevenzione di tali minacce costituisce un obbligo giuridico internazionale fondamentale per qualsiasi stato sovrano. Il ministro iraniano ha fatto esplicito riferimento a precedenti utilizzi del suolo regionale, inclusa l'area irachena, da parte di Stati Uniti e Israele per preparare e condurre operazioni militari contro l'Iran. Questa posizione giuridica viene utilizzata da Teheran per legittimare la propria richiesta di maggiore controllo e sicurezza perimetrale, presentandola non come un atto di aggressione ma come una misura difensiva conforme al diritto internazionale. La dichiarazione di Araqchi serve a rafforzare la narrativa iraniana sulla sicurezza nazionale, collegando direttamente la stabilità irachena alle proprie esigenze di difesa strategica contro potenziali interventi esterni.

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Pressioni di Washington e impatti economici

Mentre Baghdad e Teheran consolidano i loro dialoghi sulla sicurezza, il governo degli Stati Uniti sta esercitando una forte pressione diplomatica su Baghdad affinché proceda alla chiusura di tutti i valichi di frontiera con l'Iran, tranne due. Questa richiesta americana fa parte di una strategia più ampia volta a estendere l'efficacia del blocco navale imposto all'Iran anche al settore del commercio terrestre, riducendo così le vie di rifornimento economiche del paese persiano. Tuttavia, questa direttiva esterna si scontra con realtà interne complesse e vincoli economici stringenti. Il ministro degli esteri iracheno Fuad Hussein ha dichiarato all'inizio di questo mese che implementare una chiusura totale dei valichi sarebbe estremamente difficile da gestire operativamente. Inoltre, ha avvertito che una simile mossa avrebbe conseguenze negative significative sull'economia irachena, data la dipendenza di molte comunità di confine dallo scambio commerciale transfrontaliero. La tensione tra le direttive di Washington e le necessità economiche locali di Baghdad crea uno scenario delicatissimo per il governo iracheno, costretto a bilanciare le alleanze strategiche con la stabilità interna.

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Chiusura del valico di Bashta e controllo federale

La dinamica politica tra le diverse entità di potere in Iraq si è acuata nei giorni immediatamente precedenti l'incontro tra Araqchi e al-Aboudi. Le forze di frontiera irachene hanno proceduto alla chiusura ufficiale del valico di Bashta, situato nella Regione del Kurdistan, che rappresenta un punto di passaggio cruciale per i contatti con l'Iran. Questa azione militare e amministrativa non è isolata, ma fa parte di una più ampia strategia del governo federale di Baghdad per riaffermare la propria autorità centrale. L'obiettivo dichiarato è portare sotto diretto controllo federale tutti i valichi di frontiera che fino a questo momento erano amministrati dalla Regione del Kurdistan, un'entità a semi-autonomia all'interno dell'Iraq. Questa centralizzazione del potere rappresenta un cambiamento significativo nella struttura politica irachena, riducendo l'indipendenza decisionale delle autorità curde nelle questioni di sicurezza nazionale e commercio estero. La chiusura di Bashta è vista come un primo segnale tangibile di questa nuova era di controllo centrale, con implicazioni dirette per le relazioni bilaterali con i paesi confinanti e per l'integrazione delle politiche di sicurezza regionali.

Prospettive future per la regione

Le conseguenze di queste decisioni si estenderanno ben oltre le immediate implicazioni diplomatiche, toccando la stabilità economica e sociale di tutto il Medio Oriente. La chiusura dei valichi e il rafforzamento del controllo federale sui confini potrebbero ridurre la capacità di Teheran di mantenere le proprie linee di rifornimento terrestri, influenzando direttamente le strategie di resistenza regionali. Allo stesso tempo, Baghdad si trova in una posizione di grande difficoltà nel gestire le aspettative contrastanti di Washington, di Teheran e delle sue stesse strutture politiche interne, inclusa la regione del Kurdistan. Il governo iracheno dovrà navigare con cura questi scogli per evitare un'escalation di tensioni interne o esterne che potrebbe destabilizzare ulteriormente l'area. Gli osservatori internazionali stanno monitorando attentamente come l'Iraq riuscirà a conciliare la sua sovranità economica con le pressioni geopolitiche delle grandi potenze. La capacità di Baghdad di mantenere la neutralità o di gestire efficacemente le alleanze sarà un fattore determinante per la stabilità futura della regione e per l'efficacia delle sanzioni internazionali imposte all'Iran. L'evoluzione di questi eventi definirà il nuovo assetto delle relazioni diplomatiche nel Golfo e in Medio Oriente nei prossimi anni.