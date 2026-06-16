Iran e Stati Uniti: accordo provvisorio per porre fine alla guerra

Il capo negoziatore iraniano Mohammad Baqer Qalibaf sarà presente alla firma di un accordo provvisorio per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti. L'accordo sarà firmato a Ginevra e sarà condotto in una forma che non è ancora stata chiarita.

Il capo negoziatore iraniano Mohammad Baqer Qalibaf sarà presente alla firma di un accordo provvisorio per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti , ha dichiarato martedì un viceministro degli Esteri iraniano.

L'accordo, che sarà firmato a Ginevra, è stato confermato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha affermato che il vicepresidente JD Vance parteciperà alla cerimonia ufficiale di firma. L'ambasciatore iraniano a Ginevra, Majid Takht-Ravanchi, ha dichiarato che la firma dell'accordo sarà condotta in una forma che non è ancora stata chiarita. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, aveva parlato in Parlamento della risposta dell'Iran a eventuali attacchi statunitensi a Teheran, in Iran, l'11 gennaio 2026.

L'Iran ha subito un attacco aereo degli Stati Uniti nel 2026, che ha provocato la morte di diversi civili. L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso un atto di guerra, ma gli Stati Uniti hanno negato di aver attaccato l'Iran. La guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti è iniziata nel 2026 e si è protratta per diversi mesi.

L'accordo provvisorio firmato tra l'Iran e gli Stati Uniti prevede la fine della guerra e la ripresa dei rapporti diplomatici tra i due paesi. L'accordo è stato firmato a Ginevra, in Svizzera, e sarà condotto in una forma che non è ancora stata chiarita. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato che il vicepresidente JD Vance parteciperà alla cerimonia ufficiale di firma.

L'ambasciatore iraniano a Ginevra, Majid Takht-Ravanchi, ha dichiarato che la firma dell'accordo sarà condotta in una forma che non è ancora stata chiarita. Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Baqer Qalibaf, aveva parlato in Parlamento della risposta dell'Iran a eventuali attacchi statunitensi a Teheran, in Iran, l'11 gennaio 2026. L'Iran ha subito un attacco aereo degli Stati Uniti nel 2026, che ha provocato la morte di diversi civili.

L'Iran ha accusato gli Stati Uniti di aver commesso un atto di guerra, ma gli Stati Uniti hanno negato di aver attaccato l'Iran. La guerra tra l'Iran e gli Stati Uniti è iniziata nel 2026 e si è protratta per diversi mesi. L'accordo provvisorio firmato tra l'Iran e gli Stati Uniti prevede la fine della guerra e la ripresa dei rapporti diplomatici tra i due paesi





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Stati Uniti Accordo Provvisorio Guerra Ginevra

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Stati Uniti e Iran raggiungono un accordo di pace: firma prevista per venerdì in SvizzeraL'annuncio del premier pakistano Shehbaz Sharif e la conferma di Trump sui social. L'intesa prevede la fine delle operazioni militari, la riapertura dello Stretto di Hormuz e lo sblocco di asset iraniani. Resta da affrontare il programma nucleare.

Read more »

Il Pakistan dice che c’è un accordo tra Iran e Stati UnitiTrump l'ha confermato, l'Iran non ancora, e non si sa quali siano le condizioni

Read more »

Taremi e l'Iran sbarcano negli Stati Uniti: l'immagine storica, in un Mondiale assai delicatoUn’immagine destinata a rimanere nella storia.

Read more »

Trump annuncia accordo preliminare per porre fine alla guerra nel GolfoIl presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato che un accordo preliminare per porre fine alla guerra nel Golfo è stato firmato dagli Stati Uniti e dall'Iran. Tuttavia, i dettagli dell'accordo non sono ancora stati resi pubblici e sia gli Stati Uniti che l'Iran hanno dichiarato che una pace permanente deve ancora essere negoziata. L'accordo estende una fragile tregua annunciata ad aprile per altri 60 giorni e riapre lo stretto di Hormuz, bloccato dall'Iran dopo che gli Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran a febbraio.

Read more »