Iran e Stati Uniti: accordo sul blocco navale e traffico commerciale nello Stretto di Hormuz

Secondo la tv di Stato iraniana, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio l'Iran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman.

La tv di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa fra Washington e Teheran . Secondo il testo, riportato dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani, e in cambio l'Iran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello Stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese.

Il transito delle navi sarà gestito in collaborazione con l'Oman. Il Memorandum di Islamabad afferma che, se si raggiungerà un accordo definitivo entro 60 giorni, l'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza dell'Onu





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