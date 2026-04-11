Iran e Stati Uniti: al via i negoziati in Pakistan dopo il cessate il fuoco

In Pakistan si apre un nuovo capitolo nei rapporti tra Iran e Stati Uniti, con negoziati che si preannunciano complessi dopo 43 giorni di conflitto. Tensioni, condizioni preliminari, minacce e la delicata situazione in Libano sullo sfondo.

È il giorno cruciale per i negoziati tra Iran e Stati Uniti . L'incontro, che si tiene in Pakistan , segna un momento importante dopo il cessate il fuoco in Medio Oriente , avvenuto a seguito di 43 giorni di conflitto. Le posizioni delle due parti sembrano essere ancora molto distanti, preludendo a trattative complesse.

Il presidente del parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, ha espresso scetticismo, sottolineando come i precedenti negoziati con gli Stati Uniti siano spesso sfociati in fallimenti e promesse non mantenute. La delegazione iraniana, guidata dal ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, e dallo stesso Ghalibaf, è arrivata alla base aerea di Nur Khan, in Pakistan, con circa settanta persone al seguito. Mentre la delegazione statunitense, guidata dal vicepresidente J.D. Vance, è in viaggio verso il Pakistan, il mondo osserva attentamente. L'incontro prevede colloqui indiretti, con le due parti che comunicheranno tramite mediatori pakistani, separati fisicamente. Il regime iraniano sembra aver posto delle condizioni preliminari, tra cui la cessazione degli attacchi israeliani in Libano e lo sblocco dei beni iraniani congelati all'estero. La situazione in Libano rimane tesa, con attacchi che continuano, mettendo a rischio la tenuta del cessate il fuoco. Intanto, l'ex presidente statunitense Donald Trump ha minacciato i negoziatori iraniani tramite post sui social media, sollevando preoccupazioni sull'esito dei negoziati.\Le tensioni sono accentuate anche da fattori economici e politici interni agli Stati Uniti. Recenti dati sull'inflazione hanno mostrato un aumento, generando ulteriori incertezze. In questo contesto, l'uccisione di un importante esponente del regime iraniano aggiunge un ulteriore elemento di complessità. A bordo dell'aereo che ha trasportato la delegazione iraniana in Pakistan, sono state esposte le foto dei bambini vittime dell'attacco statunitense alla scuola di Minab, un gesto simbolico carico di significato. Donald Trump, prima di partecipare a un evento di raccolta fondi, ha augurato buona fortuna al vicepresidente Vance, sottolineando che i negoziati si concentreranno principalmente sulla questione nucleare iraniana e prevedendo una rapida conclusione, con la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel frattempo, si registra un'importante iniziativa diplomatica in Libano. L'ufficio della presidenza ha annunciato una telefonata preliminare per definire l'inizio dei negoziati tra Libano e Israele. L'ambasciatrice libanese negli Stati Uniti, Nada Hamadeh Maacoud, e il suo omologo israeliano, Yechiel Leiter, si incontreranno a Washington per discutere un possibile cessate il fuoco, in un contesto in cui i due paesi non hanno relazioni diplomatiche consolidate. L'inattesa partecipazione dell'ambasciatore statunitense a Beirut, Michel Issa, sottolinea l'importanza di questi colloqui, nonostante l'assenza di figure di alto livello. Il gruppo radicale Hezbollah ha espresso la propria opposizione ai colloqui, aggiungendo un elemento di instabilità politica nella regione.\Il Pakistan, in qualità di mediatore, ha svolto un'intensa attività diplomatica in preparazione dei negoziati. Il primo ministro Shehbaz Sharif ha avuto colloqui con numerosi leader internazionali, tra cui l'emiro del Qatar, i presidenti di Francia e Turchia, il primo ministro del Libano e altri. Il ministro degli Esteri Ishaq Dar ha avuto colloqui telefonici con numerosi omologhi stranieri e ha incontrato l'ambasciatore cinese a Islamabad. La televisione di stato iraniana ha annunciato l'inizio dei negoziati a Islamabad, con la presenza del ministro degli Esteri iraniano Seyyed Abbas Araghchi. L'esito di questi negoziati è cruciale per la stabilità regionale e internazionale. Le divergenze di fondo, le posizioni rigide e gli eventi in corso rendono le trattative particolarmente delicate. L'attenzione della comunità internazionale è puntata su Islamabad, in attesa di sviluppi che potrebbero delineare il futuro del Medio Oriente





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