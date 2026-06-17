Iran e Stati Uniti annunciano la fine dei combattimenti e dei blocchi navali nel Golfo Persico

Un protocollo d'intesa prevede la cessazione delle ostilità e dei blocchi marittimi, l'accesso ai fondi congelati per l'Iran e l'impegno a non sviluppare armi nucleari, con l'obiettivo di ripristinare il traffico marittimo al livello prebellico.

L' Iran e gli Stati Uniti hanno annunciato, mediante un protocollo d'intesa (MoU) che sarà firmato venerdì, la cessazione di tutte le ostilità in corso nella regione del Golfo Persico e la fine dei blocchi navali che hanno caratterizzato gli ultimi mesi di tensione.

L'annuncio è stato riportato dall'agenzia di stampa ufficiale iraniana IRNA, che ha pubblicato i dettagli dell'accordo nuovamente confermato da un alto funzionario statunitense. Secondo il documento, Washington si impegna a consentire a Teheran l'accesso ai fondi internazionali attualmente congelati, a rimuovere le restrizioni che limitano la navigazione delle navi iraniane nei principali porti del Golfo e a chiudere i blocchi navali impostati nella zona dello Stretto di Hormuz.

In cambio, l'Iran dichiara la volontà di facilitare il ripristino del traffico marittimo al livello prebellico, sia nel Golfo Persico che nelle acque dell'Oman, e si impegna a non sviluppare né acquisire armi nucleari, un punto cruciale per la sicurezza{\"} regionale e per continua il dialogo diplomatico. L'accordo, pubblicato dopo la diffusione di una bozza da parte di un funzionario americano, prevede ulteriori misure di fiducia tra le due potenze.

Washington garantirà la trasparenza nella gestione dei fondi iraniani e fornirà assistenza tecnica per il monitoraggio delle attività navali nella zona, al fine di evitare incidenti accidentali. L'Iran, da parte sua, dovrà consentire l'ispezione internazionale di alcune sue strutture portuali e consentire l'accesso a organismi di verifica indipendenti.

Questo scambio di concessioni mira a creare un quadro di sicurezza più stabile, riducendo le possibilità di escalation militare e di ulteriori sanzioni economiche che hanno gravato sulle economie di entrambi i paesi. La comunità internazionale ha accolto con favore la notizia, sottolineando che la risoluzione delle tensioni tra le due superpotenze è un passo decisivo per la stabilità del commercio marittimo globale.

Analisti del settore energetico hanno evidenziato che il ristabilimento dei flussi commerciali nelle acque del Golfo Persico potrebbe tradursi in una riduzione dei prezzi del petrolio, dato che la regione è una delle più importanti rotte di transito del greggio mondiale. Inoltre, la cessazione dei blocchi navali dovrebbe facilitare il ritorno di navi commerciali di diverse nazionalità, contribuendo a ripristinare la fiducia degli investitori e a sostenere la ripresa economica post‑pandemia.

Nel frattempo, le autorità iraniane hanno dichiarato che l'accesso ai fondi congelati sarà impiegato per progetti di sviluppo interno, in particolare per la ricostruzione di infrastrutture danneggiate dagli sanzionamenti precedenti. Gli Stati Uniti, invece, hanno espresso la volontà di utilizzare il quadro dell'accordo per promuovere un dialogo più ampio sui diritti umani e sulla democrazia nella regione, sebbene hanno precisato che tali discussioni saranno separate dagli aspetti strettamente economici e di sicurezza.

Il MoU rappresenta quindi una svolta significativa in una situazione di stallo che, per anni, ha minacciato la sicurezza del traffico marittimo e la stabilità geopolitica del Medio Oriente. Sarà fondamentale osservare come le parti rispetteranno gli impegni presi e se il nuovo patto riuscirà a creare un clima di fiducia duraturo tra le due nazioni, riducendo le possibilità di conflitti futuri





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