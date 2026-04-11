Iran e Stati Uniti: Colloqui a Islamabad; Crisi Umanitaria in Libano e Dialoghi di Pace tra Israele e Libano

Aggiornamenti sulle trattative tra Iran e Stati Uniti, la crisi umanitaria in Libano a seguito degli attacchi israeliani, e i colloqui di pace tra Israele e Libano con l'esclusione di Hezbollah.

La delegazione iraniana inviata a Islamabad per i colloqui con gli Stati Uniti è composta da un totale di 71 membri, come riportato dall'agenzia di stampa iraniana Tasnim. Questo nutrito gruppo include figure chiave come i principali negoziatori, consulenti tecnici di diversa estrazione, rappresentanti dei media per la copertura degli eventi, oltre a personale diplomatico e addetti alla sicurezza.

La composizione riflette l'importanza attribuita dall'Iran a questi delicati negoziati, che sembrano mirare a una risoluzione pacifica delle tensioni in corso. A guidare il team negoziale è il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf, figura di spicco nella politica iraniana, a testimonianza del livello di coinvolgimento del governo. Nel team sono presenti anche il ministro degli Esteri Abbas Araghchi, con la sua esperienza in relazioni internazionali e diplomazia, e il governatore della banca centrale Abdolnaser Hemmati, la cui presenza sottolinea l'importanza delle implicazioni economiche e finanziarie dei colloqui. Completano la delegazione il segretario del Consiglio supremo di difesa nazionale Ali Akbar Ahmadian, il cui ruolo è cruciale per le questioni di sicurezza, il vice ministro degli Esteri Kazem Gharibabadi e il portavoce del ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, responsabili della comunicazione e della gestione delle informazioni. La presenza di una rappresentanza così vasta e diversificata indica l'intento iraniano di affrontare i colloqui a tutto campo, coprendo una vasta gamma di argomenti e interessi.\L'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, UNHCR, ha lanciato un allarme sulla situazione critica nei centri di accoglienza in Libano, dove si registra un grave sovraffollamento. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che quasi la metà delle scuole pubbliche del Paese sono state convertite in strutture di accoglienza per gli sfollati. L'UNHCR sottolinea che le necessità umanitarie superano le capacità disponibili, creando una situazione di estrema difficoltà per gli sfollati e per le organizzazioni umanitarie che operano sul campo. Secondo il portavoce delle Nazioni Unite, Stéphane Dujarric, circa 1,2 milioni di persone sono state costrette ad abbandonare le proprie case a causa degli attacchi israeliani. Di queste, circa 140.000 si trovano attualmente in 680 rifugi. Il numero di rifugiati e sfollati è in costante aumento, mettendo a dura prova le risorse del Libano e delle organizzazioni umanitarie. L'UNHCR sta lavorando per fornire assistenza e supporto agli sfollati, ma la situazione rimane estremamente difficile. La crisi umanitaria è accentuata dal fatto che circa 250.000 persone hanno attraversato il confine con la Siria, tra cui cittadini siriani precedentemente rifugiati in Libano durante la guerra civile, a cui si aggiungono circa 39.000 libanesi. Questo esodo di massa evidenzia la gravità della situazione e la necessità di una risposta internazionale coordinata.\Sul fronte politico, si registra un'evoluzione nelle trattative tra Israele e Libano. Le Forze di difesa israeliane hanno emesso ordini di evacuazione forzata per la parte sud del Libano, estendendosi fino al fiume Zahrani, situato a circa 40 chilometri a nord del confine con Israele, oltre a vaste aree della capitale Beirut. Questo suggerisce un'intensificazione delle operazioni militari nella regione. Nonostante le tensioni, Israele ha accettato di avviare colloqui di pace formali con il Libano, previsti per martedì prossimo a Washington, sotto la mediazione degli Stati Uniti. Tuttavia, è stato chiarito che Hezbollah, l'organizzazione libanese considerata da Israele un'organizzazione terroristica, non prenderà parte a questi colloqui. L'ambasciatore israeliano negli Stati Uniti, Michael Leiter, ha dichiarato che Israele si è rifiutato di discutere un cessate il fuoco con Hezbollah, ritenuto il principale ostacolo alla pace tra i due Paesi. I colloqui, secondo una dichiarazione dell'ufficio del presidente libanese, dovrebbero concentrarsi su un cessate il fuoco nel conflitto tra Israele e Libano. La decisione di escludere Hezbollah dai colloqui solleva dubbi sulla loro efficacia, dato il ruolo significativo dell'organizzazione nel conflitto. La situazione rimane quindi complessa e fragile, con la speranza di un accordo di pace che appare ancora lontana





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