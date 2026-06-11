Iran e Stati Uniti: i negoziati in stallo sulle linee rosse

Il Ministero degli Esteri iraniano smentisce l'imminenza di un accordo con gli USA, denunciando l'instabilità delle posizioni americane e ribadendo l'intransigenza sui principi fondamentali.

Nel complesso scenario della geopolitica contemporanea, i rapporti tra la Repubblica Islamica dell' Iran e gli Stati Uniti d'America rappresentano uno dei punti di maggiore frizione e incertezza.

Recentemente, l'attenzione della comunità internazionale si è concentrata sulla possibilità di un nuovo accordo diplomatico volto a risolvere le tensioni legate al programma nucleare e alle pesanti sanzioni economiche che gravano su Teheran. Tuttavia, le ultime dichiarazioni ufficiali provenienti dal governo iraniano hanno gettato acqua sul fuoco di tali aspettative, delineando un quadro di stallo e reciproca diffidenza che sembra difficile da superare nel breve periodo.

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa ufficiale IRNA, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha chiarito in modo perentorio che non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo a un possibile accordo con l'amministrazione statunitense. Baghaei ha sottolineato che l'Iran non è disposto a scendere a compromessi su quelle che definisce 'linee rosse', ovvero i principi fondamentali di sovranità, sicurezza nazionale e diritti tecnologici che il Paese considera non negoziabili.

Questa posizione riflette la strategia di Teheran di non accettare patti che possano essere percepiti come unilaterali o che non garantiscano la rimozione completa e verificabile delle sanzioni internazionali. Un aspetto particolarmente critico emerso dalle dichiarazioni di Baghaei riguarda l'andamento dei colloqui tecnici. Sebbene sia stato ammesso che una parte considerevole del testo dell'accordo sia stata finalizzata, il portavoce ha accusato gli Stati Uniti di aver ripetutamente cambiato posizione durante le trattative.

Questo mutamento costante delle richieste americane è stato interpretato dall'Iran come un segno di inaffidabilità, rendendo estremamente complesso il raggiungimento di un consenso finale. La frustrazione di Teheran risiede nel fatto che, ogni volta che si sembrava vicini a una soluzione, nuove condizioni o reinterpretazioni dei termini precedenti da parte di Washington hanno riportato i negoziati al punto di partenza.

Inoltre, il governo iraniano ha voluto smentire categoricamente tutte le notizie circolate negli ultimi giorni riguardanti la fissazione di una data o di un luogo per l'eventuale firma dell'intesa. Baghaei ha definito tali report come puramente speculativi, ribadendo che nulla è stato ancora definito e che qualsiasi annuncio prematuro sia privo di fondamento. Questa precisazione serve a gestire le aspettative interne ed esterne, evitando che la pressione mediatica possa forzare una mano diplomatica che l'Iran vuole mantenere ferma e prudente.

Le implicazioni di questo stallo sono profonde e si estendono ben oltre i confini dei due paesi coinvolti. L'assenza di un accordo stabile continua a mantenere alta la tensione nel Golfo Persico, influenzando i mercati energetici globali e la stabilità della regione mediorientale.

Mentre le potenze globali osservano con apprensione l'evolversi della situazione, l'Iran continua a ribadire che la via della diplomazia rimane aperta, ma solo a patto che vi sia un rispetto reciproco e una reale volontà di superare l'approccio sanzionatorio. In conclusione, la strada verso una normalizzazione dei rapporti tra Teheran e Washington appare ancora lunga e tortuosa, segnata da una lotta di potere in cui nessuno dei due contendenti sembra disposto a cedere sui propri valori fondamentali





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