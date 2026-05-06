Iran e Stati Uniti: Le trattative per porre fine al conflitto e la crisi dello Stretto di Hormuz

L'Iran sta esaminando una proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, mentre permangono forti divergenze sul programma nucleare e sul controllo dello Stretto di Hormuz.

Il governo dell' Iran ha annunciato ufficialmente di stare esaminando una proposta di pace avanzata dagli Stati Uniti , mirata a porre un termine formale al conflitto che ha devastato la regione a partire dal 28 febbraio.

Secondo diverse fonti diplomatiche, il documento proposto potrebbe rappresentare il primo passo verso una stabilizzazione, sebbene rimangano irrisolte le questioni più spinose, in particolare quelle relative alla sospensione del programma nucleare iraniano e alla riapertura completa della navigazione nello Stretto di Hormuz. Il portavoce del ministero degli Esteri di Teheran, citato dall'agenzia di stampa ISNA, ha confermato che il governo comunicherà presto la propria risposta ufficiale.

Parallelamente, il presidente statunitense Donald Trump ha espresso un cauto ottimismo, dichiarando nell'Ufficio Ovale che Teheran desidera realmente raggiungere un accordo. Tuttavia, l'atteggiamento di Trump è rimasto altalenante; solo poche ore prima di queste dichiarazioni, attraverso un post su Truth Social, aveva minacciato di riprendere le campagne di bombardamento sul suolo iraniano, definendo la possibilità di un consenso sulla proposta americana come una supposizione eccessivamente ottimistica.

Nonostante le speranze di una risoluzione rapida, il divario tra le due potenze rimane profondo. Il punto di scontro principale continua a essere il controllo dello Stretto di Hormuz, un'arteria vitale per l'economia globale che prima dell'inizio delle ostilità gestiva circa un quinto delle forniture mondiali di petrolio e gas. Le fonti vicine alla mediazione, che coinvolgono anche elementi pakistani, suggeriscono che si sia quasi giunti a un accordo su un memorandum di una sola pagina.

Questo documento preliminare servirebbe a interrompere formalmente le ostilità, aprendo poi la strada a discussioni più approfondite per sbloccare il traffico marittimo, revocare le pesanti sanzioni statunitensi e stabilire limiti precisi al programma nucleare dell'Iran. Tuttavia, all'interno di Teheran l'accoglienza è stata fredda. Ebrahim Rezaei, portavoce della commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del parlamento, ha liquidato il testo definendolo più una lista di desideri americana che una realtà concreta.

Ancora più caustico è stato il presidente del parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, che ha deriso le notizie di un imminente accordo scrivendo sui social media che l'operazione Trust Me Bro è fallita, accusando Washington di diffondere false informazioni per coprire l'incapacità di riaprire lo stretto. L'instabilità diplomatica ha avuto ripercussioni immediate sui mercati finanziari globali.

Alla notizia di un possibile accordo, i prezzi del greggio sono crollati, con il Brent che ha toccato minimi di due settimane scendendo fino a 98 dollari al barile, per poi risalire sopra la soglia dei 100 dollari non appena i dubbi sono tornati a emergere. Anche le borse mondiali hanno registrato rialzi, mentre i rendimenti dei titoli di stato sono scesi, riflettendo l'ansia dei mercati per l'interruzione delle forniture energetiche.

In questo scenario complesso, sono emerse gravi tensioni tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita. Il presidente Trump ha dovuto sospendere una missione navale volta a riaprire lo stretto dopo che Riyadh ha negato l'uso di una base militare saudita per le operazioni aeree statunitensi. Secondo fonti riportate da NBC News, i funzionari sauditi sono rimasti sorpresi e irritati dall'annuncio unilaterale di Trump di scortare le navi nello Stretto di Hormuz, portando a un blocco dell'accesso allo spazio aereo.

Anche un colloquio telefonico tra Trump e il principe ereditario Mohammed bin Salman non è riuscito a risolvere l'impasse. Mentre le trattative, guidate da Steve Witkoff e Jared Kushner, cercano di definire i termini di un accordo che includerebbe il rilascio di fondi iraniani congelati, sul campo la tensione resta altissima: il Comando Centrale statunitense ha confermato di aver colpito una petroliera a bandiera iraniana che tentava di violare il blocco navale.

Restano inoltre deliberatamente esclusi dal memorandum preliminare temi cruciali come il programma missilistico di Teheran e il sostegno alle milizie proxy in Medio Oriente, elementi che potrebbero rendere il percorso verso una pace definitiva estremamente tortuoso





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