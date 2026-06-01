Iran e Stati Uniti scambiano attacchi, accuse reciproche e sforzi diplomatici

La guerra tra Iran e Stati Uniti continua con attacchi e accuse reciproche. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito le difese aeree iraniane e due droni, mentre l'Iran ha risposto con un attacco contro una base aerea utilizzata dagli Stati Uniti. Le tensioni sono state alimentate anche dall'ordine di Israele di spostare le truppe più a fondo in Libano contro Hezbollah.

L' Iran e gli Stati Uniti hanno dichiarato di aver effettuato attacchi contro obiettivi militari e hanno accusato l'altro di aver agito in modo aggressivo, mentre gli sforzi diplomatici per porre fine a tre mesi di guerra si trascinano.

L'esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito nel fine settimana le difese aeree iraniane, una stazione di controllo a terra e due droni che minacciavano le navi dopo 'azioni aggressive dell'Iran', tra cui l'abbattimento di un drone statunitense in acque internazionali. L'Iran ha risposto con un attacco contro una base aerea utilizzata dagli Stati Uniti, affermando di aver agito in risposta a un attacco sul sud dell'Iran.

L'Iran ha anche accusato gli Stati Uniti di aver effettuato attacchi contro obiettivi militari iraniani, affermando che le azioni degli Stati Uniti stanno minando gli sforzi per ridurre le tensioni nella regione. Le quotazioni petrolifere, che sono salite notevolmente sin dall'inizio della guerra, hanno guadagnato più del 3% lunedì dopo gli attacchi.

Le tensioni sono state alimentate anche dall'ordine di Israele di spostare le truppe più a fondo in Libano contro il partito sciita Hezbollah, in un conflitto che è stato riaccenduto dalla guerra contro l'Iran lanciata dagli Stati Uniti e Israele. Gli Stati Uniti e l'Iran hanno scambiato attacchi sporadicamente dal momento in cui è entrato in vigore il cessate il fuoco in aprile, mentre il Pakistan ha mediato gli sforzi per ottenere un accordo più duraturo.

Un scambio di attacchi venerdì scorso è stato descritto in termini simili da entrambe le parti. La guerra lanciata dagli Stati Uniti e Israele il 28 febbraio ha ucciso migliaia di persone, soprattutto in Iran e Libano. Ha anche causato dolore economico globale spingendo su le quotazioni energetiche sin dall'epoca in cui l'Iran ha chiuso virtualmente lo Stretto di Hormuz, una importante rotta di approvvigionamento globale per il petrolio e il gas naturale liquefatto.

Nel suo account di social media della notte, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump non ha menzionato lo scambio di ostilità, ripetendo la sua affermazione che l'Iran 'veramente vuole fare un accordo'. Ha anche accusato i critici, tra cui quelli che ha descritto come 'seemingly unpatriotic Republicans', per 'chirping' negativo sulle trattative per porre fine al conflitto.

Nonostante le dichiarazioni di Trump, il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha accusato Washington di cambiare continuamente la sua posizione negoziale e di condannare le azioni aggressive degli Stati Uniti. Ha detto che inviare messaggi contraddittori non funzionerà come una tattica di negoziazione e ha pregato Washington di raggiungere una posizione chiara e definitiva il prima possibile.

'Le trattative sono iniziate in un ambiente di grave sospetto e disprezzo reciproco, e lo scambio di messaggi sta avvenendo in questo contesto', ha detto Baghaei. 'L'altro partito sta cambiando continuamente le sue opinioni e sta presentando nuove o domande contraddittorie (…) è naturale che questa situazione prolungherà le trattative', ha aggiunto. 'La nostra parte considera le azioni di Israele nella regione, comprese quelle in Libano, come inseparabili da quelle degli Stati Uniti'.

Trump è sotto pressione per riaprire lo Stretto di Hormuz e ridurre i prezzi del gasolio statunitense prima delle elezioni congressuali di novembre, poiché gli elettori mostrano una crescente frustrazione per i prezzi crescenti. Allo stesso tempo, egli si trova di fronte una potenziale reazione da parte dei falchi iraniani del suo stesso partito per qualsiasi concessione a Tehran.

Trump ha detto che il suo obiettivo principale nella guerra è prevenire l'Iran dal sviluppare un'arma nucleare con l'uranio arricchito a un alto tasso. Tehran nega di avere intenzione di sviluppare un arsenale nucleare. Le due parti rimangono in disaccordo su diverse altre questioni, come le richieste di Tehran per il sollevamento delle sanzioni e la liberazione di decine di miliardi di dollari di entrate petrolifere iraniane congelate in banche estere.

Il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha detto domenica di aver ordinato le truppe di muoversi più a fondo in Libano nella battaglia contro Hezbollah. Netanyahu lunedì ha ordinato all'esercito di attaccare obiettivi nella capitale libanese Beirut's southern suburbs, un fortehold di Hezbollah. Il suo ufficio ha accusato Hezbollah di ripetute violazioni di un cessate il fuoco concordato alla fine di aprile.

Il segretario di Stato statunitense Marco Rubio ha parlato con il presidente libanese Joseph Aoun e Netanyahu sulle trattative diplomatiche tra Israele e Libano e ha proposto un piano per consentire una 'de-escalation graduale', ha detto un funzionario statunitense





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