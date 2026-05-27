Iran e Stati Uniti vicini a un accordo marittimo sullo Stretto di Hormuz

Secondo la TV di Stato iraniana, Teheran ha ricevuto una bozza di memorandum d'intesa con gli USA che prevede la riapertura del trasporto commerciale nello Stretto di Hormuz e il ritiro delle forze militari americane dalla regione, con un possibile ruolo futuro dell'Oman nella gestione del traffico navale.

La televisione di stato iraniana ha reso noto che Teheran ha ottenuto una bozza di un memorandum d'intesa non ufficiale con gli Stati Uniti , mirato a porre fine al conflitto tra i due paesi.

Secondo il quadro preliminare, l'Iran si impegnerebbe a ripristinare il traffico commerciale marittimo nello Stretto di Hormuz ai livelli precedenti allo scoppio della guerra entro un mese. In cambio, gli Stati Uniti ritirerebbero le proprie forze militari dalla regione limitrofa all'Iran e revocherebbero il blocco navale attualmente in vigore.

La TV di Stato precisa che l'accordo, che esclude le navi militari e prevede la gestione del traffico nello stretto da parte dell'Iran in cooperazione con l'Oman, non è ancora definitivo e che Teheran non intraprenderà alcuna azione senza una "verifica tangibile". Inoltre, se un accordo finale venisse raggiunto entro sessanta giorni, potrebbe essere approvato come risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Il memorandum nasce da colloqui indiretti avviati dopo lo scoppio delle ostilità a febbraio, con il Pakistan che ha svolto un ruolo centrale di mediatore tra Teheran e Washington. Il conflitto è iniziato dopo una forte escalation tra Iran e Israele all'inizio di quest'anno, con scambi di attacchi missilistici e con droni che hanno interrotto la navigazione nel Golfo e hanno coinvolto gli Stati Uniti, alimentando i timori di un conflitto regionale più ampio.

La situazione rimane complessa e le prossime settimane saranno cruciali per capire se si arriverà a un'intesa stabile





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