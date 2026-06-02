Iran e USA in complesse trattative per un accordo temporaneo mentre continua la chiusura dello Stretto di Hormuz

L'Iran sta valutando con cautela una proposta di accordo provvisorio con gli Stati Uniti per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz, in un contesto di stallo militare e forti pressioni economiche globali. Il conflitto, iniziato a fine febbraio, ha provocato migliaia di vittime e perturbazioni energetiche, con riflessi anche sul Libano e sulla politica interna israeliana.

Le strade di Teheran mostrano ancora segni del conflitto, con murales anti-statunitensi che testimoniano le tensioni latenti. A distanza di oltre tre mesi dall'inizio delle ostilità tra Stati Uniti e Iran , il conflitto si è trasformato in una lunga fase di stallo, con schermaglie limitate ma senza una soluzione definitiva.

Le parti coinvolte hanno intrapreso colloqui, per lo più indiretti, per un accordo provvisorio, ma fino ad ora questi si sono rivelati inconcludenti. La chiusura dello Stretto di Hormuz, via strategica per il trasporto di petrolio e gas naturale, ha gravemente perturbato i mercati energetici globali.

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che i negoziati proseguono e ha preannunciato un possibile accordo entro la prossima settimana per estendere il cessate il fuoco e riaprire lo Stretto, una dichiarazione che segue mesi di affermazioni simili sulla vicinanza a un'intesa. La situazione sul terreno resta fragile: nonostante un cessate il fuoco generale, si sono verificati scambi di attacchi tra Iran e Stati Uniti nella scorsa settimana.

Parallelamente, il conflitto si è esteso al Libano, dove Israele conduce una delle più profonde incursioni degli ultimi venticinque anni contro il gruppo militante Hezbollah, alleato di Teheran. La mediazione statunitense sembra aver scongiurato un'ulteriore escalation tra Israele e Hezbollah, con un cessate il fuoco parziale annunciato dal Libano che prevede la fine degli attacchi israeliani su Beirut e sui sobborghi controllati dal gruppo, e la reciprocità da parte di Hezbollah.

Questa dinamica regionale è complessa e mette sotto pressione diversi attori. Da un lato, l'Iran cerca di alleviare le crescenti pressioni economiche causate dalle sanzioni e dalla chiusura dello Stretto senza fare concessioni significative sul suo programma nucleare.

Le richieste di Teheran includono la fine delle ostilità su tutti i fronti, compreso il Libano, lo sblocco di miliardi di dollari di introiti petroliferi, la revoca dei divieti sulle esportazioni di greggio, la fine del blocco navale statunitense e il mantenimento del controllo sullo Stretto di Hormuz. Dall'altro, l'amministrazione Trump deve bilanciare la necessità di riaprire lo Stretto per calmare i prezzi del carburante negli Stati Uniti con l'impossibilità politica di fare concessioni percepibili come un cedimento a Teheran.

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha dichiarato che 24 navi sono transitate nello Stretto nelle ultime 24 ore dopo aver ottenuto il permesso, un segnale di un parziale allentamento del blocco. Tuttavia, Teheran ha anche minacciato di estendere le restrizioni al Bab el-Mandeb, un altro punto strategico all'ingresso del Mar Rosso, se Israele riprendesse gli attacchi su Beirut. Le implicazioni economiche della guerra sono vaste: la chiusura di Hormuz ha fatto salire i prezzi del petrolio, provocando disagi globali.

Nonostante un calo momentaneo delle quotazioni, l'Agenzia Internazionale dell'Energia ha avvertito che le scorte mondiali di petrolio potrebbero raggiungere livelli storicamente bassi. Il bilancio umano del conflitto è pesante, con migliaia di vittime, principalmente in Iran e Libano. In Israele, il primo ministro Benjamin Netanyahu affronta critiche interne per qualsiasi accordo che limiti le operazioni contro Beirut, alla vigilia di elezioni anticipate in cui è dato in svantaggio. La complessità del quadro negoziale riflette la diffidenza profonda tra le parti.

Secondo quanto riportato dall'agenzia iraniana Mehr, l'Iran sta esaminando con cautela una bozza finale di accordo temporaneo, assumendo un approccio "severo" data la storia di inadempienze statunitensi. La possibilità di un'intesa nei prossimi giorni rimane incerta, con entrambi i fronti che conducono una delicata partita diplomatica e militare nel Golfo e nel Levante





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