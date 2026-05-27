Iran e USA in trattative per riaprire il traffico marittimo di Hormuz e ritirare le forze militari

Teheran e Washington avrebbero scambiato una bozza di memorandum d'intesa che prevede il ripristino del commercio attraverso lo Stretto di Hormuz entro un mese e il ritiro delle truppe statunitensi dalla zona, con la rimozione del blocco navale americano.

L' Iran ha comunicato, tramite la sua televisione di Stato, di aver ricevuto una bozza di intesa preliminare con gli Stati Uniti , una proposta che potrebbe segnare una svolta decisiva nelle relazioni tra i due Paesi.

Il documento, definito un "quadro ufficioso" per un memorandum d'intesa, delineerebbe una serie di impegni reciproci mirati a ridurre le tensioni che da tempo hanno inquietato la regione del Golfo Persico. Secondo le dichiarazioni ufficiali, l'Iran si impegnerebbe a ristabilire il normale flusso di traffico commerciale attraverso lo Stretto di Hormuz entro trenta giorni, riportando i volumi di spedizioni marittime ai livelli registrati prima dell'esplosione del conflitto nucleare iraniano.

Questa promessa di ripristino del traffico navale verrebbe accompagnata da una serie di misure di sicurezza, tra cui la cessazione di atti di intimidazione contro le navi mercantili di nazionalità diverse, e la rimozione di qualsiasi ostacolo che ostacoli la libera circolazione dei beni. Parallelamente, gli Stati Uniti avrebbero concordato di ritirare le proprie forze militari dalla zona adiacente alle coste iraniane, riducendo la presenza di navi da guerra, aerei di pattuglia e altre unità di sorveglianza attive.

Inoltre, Washington si impegnerebbe a revocare il blocco navale che ha limitato l'accesso al mercato globale di molte imprese iraniane, consentendo così alla nazione di riprendere le proprie attività commerciali con partner internazionali senza ulteriori restrizioni. L'eventuale rimozione di tali sanzioni marittime rappresenterebbe un segnale tangibile di buona volontà da parte degli Stati Uniti, con l'auspicio di riavvicinare le due potenze in un dialogo costruttivo volto a risolvere le divergenze rimaste in sospeso da anni.

Le implicazioni di questo potenziale accordo sono molteplici. Sul piano geopolitico, la riapertura dello Stretto di Hormuz - una delle rotte commerciali più strategiche del mondo, attraverso la quale transitano circa il venti per cento del consumo globale di petrolio - potrebbe alleviare le preoccupazioni dei mercati energetici, contribuendo a stabilizzare i prezzi del petrolio e a ridurre le speculazioni che spesso accompagnano le crisi regionali.

Inoltre, il ritiro delle forze militari statunitensi dalla vicina zona marittima potrebbe diminuire il rischio di incidenti involontari o scontri armati, promuovendo un clima di maggiore sicurezza per le operazioni commerciali e per le navi di pesca locali. Sul fronte interno, l'annuncio del possibile ritorno alle attività di trasporto marittimo prebelliche può essere interpretato dal governo di Teheran come una vittoria diplomatica, rafforzando la legittimità del regime sia a livello nazionale che internazionale.

Il presidente iraniano, in una recente conferenza stampa, ha sottolineato che il rispetto della sovranità nazionale e la difesa degli interessi economici del Paese sono al centro di ogni negoziazione, e che la ripresa dei commerci attraverso Hormuz è una priorità imprescindibile per il benessere della popolazione. Tuttavia, gli osservatori internazionali rimangono cauti.

Alcuni esperti sostengono che, nonostante le dichiarazioni positive, la concretizzazione di un accordo di questo tipo richiederebbe tempo, verifiche approfondite e la firma di un documento definitivo, elementi che al momento non sono stati resi pubblici. Inoltre, la presenza di attori regionali - tra cui l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e altri stati del Golfo - che hanno un profondo interesse nella stabilità dello Stretto, potrebbe influenzare il percorso delle trattative.

In conclusione, la bozza di intesa rappresenta un passo significativo verso la de‑escalation delle tensioni tra Iran e Stati Uniti, ma la sua reale attuazione dipenderà da una serie di fattori diplomatici, militari ed economici che dovranno ancora essere affrontati nei prossimi mesi





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