Iran e USA, nuovo accordo sullo Stretto di Hormuz: bozza prevede ritiro militare e ripresa commerciale

Secondo indiscrezioni, la bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti prevede il ripristino del traffico nello Stretto di Hormuz e il ritiro delle forze americane, ma Teheran chiede garanzie concrete.

Nuove indiscrezioni trapelano sulla bozza di accordo tra Iran e Stati Uniti riguardo allo Stretto di Hormuz. Secondo l'agenzia di stampa iraniana Mizan, il testo prevede il ripristino del traffico commerciale nello Stretto entro 30 giorni a livelli prebellici, come principale impegno iraniano.

Gli Stati Uniti, in cambio, ritirerebbero le forze militari dalle vicinanze dell'Iran e revocherebbero il blocco navale. La navigazione sarebbe gestita congiuntamente da Iran e Oman.

Tuttavia, permangono dubbi sulla portata del ritiro americano: non è chiaro se includa tutte le forze nella regione o solo quelle nelle basi più vicine. Se l'accordo definitivo sarà raggiunto entro due mesi, verrebbe ratificato dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU tramite una risoluzione, come riporta la televisione iraniana Irib. Il vice capo politico della marina dell'Irgc, Mohammad Akbarzadeh, ha dichiarato che una nuova guerra con gli Stati Uniti è improbabile, ma che l'Iran è pronto a respingere qualsiasi attacco.

La tv di Stato precisa che il memorandum di Islamabad non è ancora finalizzato e che Teheran non compirà alcun passo senza una verifica concreta e tangibile degli impegni previsti dall'accordo. Questo scetticismo è emblematico della posizione iraniana: i documenti e le firme da soli non sono una garanzia. Come ha scritto su X Ali Akbar Velayati, consigliere per gli Affari internazionali della Guida Suprema, il garante concreto della sopravvivenza dell'accordo è lo Stretto di Hormuz.

Ha aggiunto che la storia testimonia come tutti gli invasori, da Alessandro Magno a Gengis Khan fino a Donald Trump, siano stati assorbiti nell'abbraccio dell'antica civiltà iraniana, sottolineando che la geografia non mente ed è il giudice finale dei trattati scritti su carta. Esemplificativo della difficoltà statunitense è che il principale punto ottenuto, stando alla bozza, è il ripristino dei livelli di scambio commerciali a livelli prebellici.

Il rischio è che la guerra voluta da Donald Trump porti solo alla rinegoziazione di condizioni già esistenti. Il controllo di Teheran sullo Stretto di Hormuz resta il perno della questione. La guerra economica con gli Stati Uniti è diventata il principale campo di battaglia, come ha sottolineato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian. Nel frattempo, le potenze regionali osservano con attenzione: l'Oman emerge come mediatore chiave, mentre l'incertezza sulle intenzioni americane continua a pesare.

La comunità internazionale attende sviluppi, consapevole che qualsiasi accordo potrebbe ridefinire gli equilibri energetici globali, dato che attraverso lo Stretto di Hormuz transita circa il 20% del petrolio mondiale. La finestra di due mesi per la ratifica finale rende il processo ancora più teso, con negoziati serrati in corso tra le parti





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