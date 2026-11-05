Iran e USA: Tensioni allo Hormuz dopo le elezioni americane

L'Iran segnala nuovi attacchi alle petroliere nello Stretto di Hormuz. Le tensioni tra Washington e Teheran aumentano dopo la sconfitta repubblicana al Congresso.

L' Iran ha confermato giovedì che tre ulteriori petroliere hanno subito danni nello Stretto di Hormuz, un evento che sottolinea come la navigazione commerciale rimanga ad alto rischio finché il conflitto nel Golfo Persico non troverà una risoluzione politica. Questa escalation avviene immediatamente dopo che gli elettori statunitensi hanno espresso disapprovazione verso il presidente Donald Trump per aver avviato questa guerra, creando un nuovo scenario geopolitico instabile.

Impatto delle elezioni su Washington

La netta sconfitta elettorale che ha privato i repubblicani del controllo del Congresso ha costretto Washington a una profonda rivalutazione dei costi politici del conflitto in corso. La guida di questo ripensamento è arrivata dal vicepresidente JD Vance, il quale mercoledì ha pubblicato un lungo messaggio sui social media attribuendo esplicitamente alla guerra la responsabilità della sconfitta del suo partito nelle urne.

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Risposta iraniana e accuse reciproche

In risposta alle dichiarazioni di Vance, il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Baqer Qalibaf ha lanciato un attacco verbale diretto accusando il vicepresidente americano di aver permesso a Trump di raddoppiare la posta in gioco come un giocatore d'azzardo perdente. Qalibaf, che in passato ha partecipato ai colloqui di pace insieme a Vance, ha suggerito ironicamente al vice presidente di parlare direttamente con il suo capo per fermare le ostilità invece di tenere discorsi teorici.

Situazione economica e prezzi del greggio

I mercati energetici hanno reagito rapidamente a questi sviluppi politici, con i prezzi del greggio che sono crollati negli ultimi giorni mentre i trader scommettevano sulla possibilità che Trump, ora sotto pressione dagli elettori, potesse essere meno incline a riavviare gli attacchi lanciati a febbraio insieme a Israele. Sebbene i prezzi abbiano registrato un leggero rimbalzo giovedì, restano inferiori di oltre venti dollari al barile rispetto ai livelli della settimana precedente.

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Nuovi incidenti marittimi e posizioni ufficiali

Le operazioni militari continuano a intensificarsi nonostante le voci di pace, con almeno cinque navi che hanno segnalato incidenti dalla scorsa domenica secondo l'agenzia di sicurezza marittima britannica UKMTO. I Guardiani della Rivoluzione iraniani hanno confermato che due petroliere hanno colpito mine navali e un'altra ha preso fuoco, ribadendo che lo Stretto di Hormuz non è sicuro senza il consenso di Teheran.

Diplomazia e prossimi passi strategici

Nonostante le minacce dell'Ayatollah Mojtaba Khamenei contro qualsiasi inclinazione alla sottomissione agli Stati Uniti, l'Iran ha continuato a incontrarsi con mediatori qatariani per discutere proposte di cessate il fuoco. Il Qatar ha dichiarato martedì che entrambe le parti sono impegnate nei negoziati, ma nessun accordo è stato raggiunto sulle questioni chiave come il blocco dei porti iraniani e il programma nucleare.