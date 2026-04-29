Iran escluso dal Congresso Fifa a Vancouver: a rischio la partecipazione ai Mondiali 2026

La delegazione iraniana, inclusa la dirigenza federale, è stata bloccata in Canada su segnalazione delle autorità di sicurezza. La situazione mette in dubbio la presenza dell'Iran alla Coppa del Mondo 2026 e solleva questioni diplomatiche.

L'esclusione dell'Iran dal Congresso Fifa di Vancouver rappresenta un ulteriore capitolo in una vicenda complessa e carica di implicazioni politiche che potrebbe compromettere la partecipazione della nazionale iraniana alla prossima Coppa del Mondo del 2026.

La delegazione calcistica iraniana, guidata dal presidente della federazione Taj, è stata bloccata all'aeroporto di Toronto dalle autorità canadesi, impedendole di raggiungere Vancouver per partecipare al 76esimo Congresso Fifa. Questa decisione, motivata da un presunto comportamento inappropriato da parte dei funzionari dell'immigrazione, ha immediatamente sollevato interrogativi sulla possibilità che l'Iran possa effettivamente prendere parte alla competizione mondiale.

Il Congresso di Vancouver, infatti, rappresenta un momento cruciale per discutere e trovare soluzioni alle questioni pendenti relative all'organizzazione del torneo, e l'assenza dei rappresentanti iraniani rischia di complicare ulteriormente il quadro. La situazione è resa ancora più delicata dal fatto che il presidente della federazione aveva ottenuto un visto provvisorio per entrare in Canada, il che suggerisce un'azione deliberata da parte delle autorità canadesi.

Il ritorno anticipato a casa del presidente Taj e degli altri dirigenti della delegazione sottolinea la gravità della situazione e l'incertezza che avvolge il futuro della partecipazione iraniana ai Mondiali. L'esclusione potrebbe avere conseguenze diplomatiche significative o, nel peggiore dei casi, portare alla squalifica della nazionale iraniana dalla competizione. Negli ultimi giorni, segnali negativi avevano già preannunciato le difficoltà che l'Iran stava incontrando nella preparazione ai Mondiali.

La nazionale iraniana si è vista costretta ad annullare diverse amichevoli pre-Mondiali a causa della rinuncia di Angola e Macedonia del Nord, un chiaro segnale delle tensioni politiche che la circondano. La Fifa si trova ora di fronte a una decisione difficile e delicata, che dovrà tenere conto di una serie di fattori, tra cui le considerazioni politiche, le implicazioni diplomatiche e la necessità di garantire il regolare svolgimento della Coppa del Mondo.

Il Congresso di Vancouver dovrà analizzare attentamente tutte le variabili in gioco e cercare di trovare una soluzione che sia equa e accettabile per tutte le parti coinvolte. La scadenza per una decisione definitiva è fissata per l'11 maggio, e le prossime ore potrebbero essere decisive per il futuro della partecipazione iraniana ai Mondiali.

La situazione è ulteriormente complicata dalle pressioni esterne, come quelle esercitate da Paolo Zampolli, inviato del presidente Donald Trump, e dalla città di Seattle, che si è offerta di accogliere la nazionale italiana al posto di quella iraniana. Queste iniziative dimostrano l'interesse di alcuni attori esterni a influenzare la decisione della Fifa e a favorire la partecipazione di altre squadre.

La posizione dell'Italia, che non si è qualificata per i Mondiali, è stata finora di neutralità, come ribadito dal ministro dello Sport Abodi e dal presidente del Coni Buonfiglio. Tuttavia, l'idea di invitare l'Italia a sostituire l'Iran sta guadagnando terreno negli Stati Uniti, dove molti addetti ai lavori ritengono che la presenza della nazionale italiana potrebbe aggiungere valore alla competizione. La Fifa dovrà valutare attentamente questa possibilità, tenendo conto delle implicazioni sportive e politiche.

La partita rimane aperta e delicata, e la decisione finale spetterà alla Fifa, che dovrà agire con prudenza e responsabilità per garantire l'integrità e il successo della Coppa del Mondo. L'esclusione dell'Iran dal Congresso Fifa di Vancouver non è solo un problema calcistico, ma anche un riflesso delle tensioni geopolitiche che caratterizzano il panorama internazionale.

La Fifa dovrà dimostrare di essere in grado di affrontare questa sfida con equilibrio e saggezza, cercando di trovare una soluzione che sia nel migliore interesse del calcio e della comunità internazionale. La situazione richiede un'analisi approfondita e una valutazione attenta di tutte le implicazioni, al fine di evitare conseguenze negative per tutte le parti coinvolte.

La speranza è che la Fifa possa prendere una decisione tempestiva e trasparente, che contribuisca a risolvere la crisi e a garantire la partecipazione di tutte le squadre meritevoli alla Coppa del Mondo





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