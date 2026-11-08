Iran Executes Three Men for Alleged Spionage e Proteste

L'Iran ha giustiziato tre uomini accusati di collaborare con Israele e Stati Uniti durante le proteste di gennaio. La Corte Suprema ha confermato la pena di morte.

Le autorità giudiziarie iraniane hanno confermato l'esecuzione di tre cittadini accusati di aver operato per conto di Israele e degli Stati Uniti. L'evento si è svolto domenica e riguarda le indagini sui disordini armati verificatisi durante le proteste antigovernative del gennaio scorso.

Nomi delle vittime e dettagli delle accuse

I tre uomini giustiziati sono stati identificati come Hassan Dioband, Hamid Kazemi e Reza Zanganeh. La magistratura ha attribuito loro la responsabilità di aver condotto operazioni coordinate per servizi di intelligence stranieri. Le accuse includono la partecipazione attiva a disordini armati e la distruzione di infrastrutture strategiche.

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Secondo quanto riferito dai media statali, i tre individui sono stati accusati di aver utilizzato armi da fuoco, granate e bombe Molotov. Le azioni criminali sono state avviate per incitare alla violenza e destabilizzare l'ordine pubblico in diverse aree del paese.

Danneggiamenti a Karaj e arresti successivi

I fatti specifici si sono concentrati nella città di Karaj, dove i sospetti hanno danneggiato una sottostazione elettrica. Questa sabotaggio ha causato interruzioni di corrente in diverse zone limitrofe. Inoltre, gli imputati sono stati accusati di aver appiccato il fuoco a strutture pubbliche di proprietà dello stato.

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Hassan Dioband è stato arrestato il 11 gennaio dopo che le indagini lo hanno identificato come principale sospettato di attacchi a proprietà pubbliche. Le autorità hanno confermato che le indagini hanno portato all'identificazione di altri partecipanti alle aggressioni, portando a successivi arresti.

Conferma della pena di morte dalla Corte Suprema

La sentenza capitale è stata eseguita esclusivamente dopo la conferma da parte della Corte Suprema iraniana. Il massimo organo giudiziario ha validato le condanne iniziali, mantenendo la pena di morte per i tre principali imputati.

Oltre ai tre giustiziati, l'ordinamento ha disposto la confisca dei loro beni patrimoniali. Questa misura patrimoniale è stata applicata come parte integrante della condanna definitiva. Le autorità considerano questi atti come gravissime minacce alla sicurezza nazionale.

Contesto delle proteste di gennaio e altre condanne

Questo caso rappresenta l'ultima tappa di una serie di esecuzioni avvenute negli ultimi mesi. L'Iran ha intensificato le pene contro coloro che erano accusati di legami con Israele e gli Stati Uniti durante le proteste. Il contesto sociale è rimasto teso a causa di queste severe misure repressive.

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Mentre i tre principali imputati hanno ricevuto la pena di morte, altri dieci persone accusate di aver partecipato ai disordini sotto la supervisione di Dioband hanno ricevuto pene detentive. Queste pene vanno da 5 a 10 anni di reclusione. Le autorità giudiziarie hanno distinto chiaramente tra i capi dell'operazione e i semplici esecutori.