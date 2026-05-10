Iran: fuoriuscita di petrolio al largo dell'isola di Kharg, principale terminale di esportazione di greggio

Le immagini satellitari scattate il 8 maggio mostrano un'apparente fuoriuscita di petrolio che copre circa 71 chilometri quadrati al largo dell'isola di Kharg, il principale terminale di esportazione di greggio dell'Iran. Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI, ha affermato che la chiazza è stata avvistata per la prima volta nelle immagini satellitari il 5 maggio. La fuoriuscita è avvenuta prima dell'ultima serie di attacchi statunitensi nella regione. L'isola di Kharg si trova all'altra estremità del Golfo rispetto allo Stretto di Hormuz, a centinaia di miglia di distanza. Il Pentagono ha rifiutato di commentare se ci fossero stati recenti attacchi sull'isola di Kharg. Sebbene l'origine della fuoriuscita sia sconosciuta, probabilmente non verranno avviate operazioni di bonifica nelle acque dove Stati Uniti e Iran si sono scontrati, ha affermato Daniel.

Le immagini satellitari scattate il 8 maggio mostrano un'apparente fuoriuscita di petrolio che copre circa 71 chilometri quadrati al largo dell'isola di Kharg, il principale terminale di esportazione di greggio dell' Iran .

Ami Daniel, amministratore delegato della società di intelligence marittima Windward AI, ha affermato che la chiazza è stata avvistata per la prima volta nelle immagini satellitari il 5 maggio. La fuoriuscita è avvenuta prima dell'ultima serie di attacchi statunitensi nella regione. L'isola di Kharg si trova all'altra estremità del Golfo rispetto allo Stretto di Hormuz, a centinaia di miglia di distanza. Il Pentagono ha rifiutato di commentare se ci fossero stati recenti attacchi sull'isola di Kharg.

Sebbene l'origine della fuoriuscita sia sconosciuta, probabilmente non verranno avviate operazioni di bonifica nelle acque dove Stati Uniti e Iran si sono scontrati, ha affermato Daniel. Le chiazze di petrolio che si stanno diffondendo vicino all'isola di Kharg, nel Golfo Persico, sono state causate da residui di petrolio e acque di zavorra provenienti da petroliere europee, che sono state scaricate in mare, danneggiando l'ambiente marino.

Il deputato iraniano Jafar Pourkabgani ha dichiarato che sarebbero state le petroliere europee a sversare petrolio in quella porzione di mare, cercando di allontanare le accuse secondo cui sarebbe stata Teheran a sversare petrolio in quella porzione di mare. Nina Noelle, esperta di operazioni di crisi internazionali presso Greenpeace Germania, ha precisato che sembra improbabile che la fuoriuscita abbia un impatto sulla terraferma, sebbene possa comunque influenzare alcuni habitat marini sensibili.

La segretaria dem interviene al summit progressista che si tiene a Toronto, in Canada. All'incontro partecipano David Koryani, CEO di Action for Democracy (Ungheria); Wolfgang Schmidt, ex Ministro e Capo della Cancelleria Federale (Germania). Moderazione di Jon Finer, Senior Fellow presso il Woodrow Wilson International Center for Scholars. Peter Magyar ha giurato come nuovo primo ministro dell'Ungheria, sancendo ufficialmente la fine dei 16 anni di governo di Viktor Orbán.

Il Parlamento di Budapest lo ha eletto nel corso della seduta inaugurale della nuova legislatura, nata dalle elezioni di aprile vinte con ampio margine dal suo par... Tenerife si prepara all'arrivo della nave da crociera colpita da Hantavirus, previsto per il 10 maggio nel porto di Granadilla de Abona. Sul posto si sono radunati agenti della Guardia Civil e numerosi giornalisti, in attesa dell'attracco dell'imbarcazione dopo settimane in mare. A bordo si trovano...





LaStampa / 🏆 16. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Petroliere Europee Golfo Persico Isola Di Kharg Stretto Di Hormuz Stati Uniti Iran E Stati Uniti Petroliere Golfo Persico Isola Di Kharg Stretto Di Hormuz Stati Uniti Iran E Stati Uniti

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

C’è una sospetta perdita di petrolio attorno all’isola iraniana di KhargÈ il principale terminal per l'esportazione del petrolio iraniano: l'hanno rilevata le immagini satellitari

Read more »

Copernicus, chiazza di petrolio vicino Kharg di origine non notaNyt: 'Macchia estesa su una superficie di oltre 50 km^2' (ANSA)

Read more »

Iran, chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg di origine non notaSecondo il Nyt la macchia e' estesa su una superficie di oltre 50 km^2 (ANSA)

Read more »

Chiazza di petrolio vicino all'isola di Kharg, l'Iran accusa: 'Sversamento da imbarcazione europee'Per un'ong britannica la fuoriuscita di greggio proverrebbe da infrastrutture offshore iraniane nello Stretto di Hormuz

Read more »