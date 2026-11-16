Iran Gas Crisis War Impact Public Unrest

The war has damaged infrastructure, causing a 430 million cubic metre gas shortage in Iran, raising fears of public unrest and economic instability.

I leader iraniani manifestano crescente preoccupazione per l'umore dell'opinione pubblica di fronte alle severe carenze di gas previste per il prossimo inverno, un'emergenza che si somma agli effetti devastanti del conflitto in corso. La guerra con gli Stati Uniti ha causato danni infrastrutturali critici, portando a blocchi portuali e bombardamenti che hanno colpito gravemente le capacità di distribuzione interna del paese. Questa situazione rappresenta un nuovo segnale di vulnerabilità per Teheran, che finora non ha mostrato segni di concessione nonostante l'intensificarsi delle ostilità e le successive ripercussioni economiche. L'instabilità interna rischiava di esacerbare tensioni sociali già esistenti, creando un ambiente complesso per la gestione della crisi energetica e politica nazionale.

Danni Infrastrutturali e Deficit Energetico

Il governo iraniano ha confermato che la carenza di gas per l'inverno sarà significativamente più grave rispetto agli anni precedenti a causa dei danni di guerra alle centrali di elaborazione. La portavoce del governo, Fatemeh Mohajerani, ha dichiarato che il deficit previsto è di 430 milioni di metri cubi, un aumento sostanziale rispetto ai 300 milioni di metri cubi registrati nel 2025. L'Iran, pur essendo un produttore globale di gas con il controllo di parte del più grande giacimento di gas al mondo, non riesce più a soddisfare la domanda interna a causa di attrezzature obsolete e della distruzione causata dagli attacchi.

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La compagnia nazionale del gas ha attribuito il peggioramento della carenza ai danni subiti da quattro impianti di elaborazione nelle prime fasi del conflitto, iniziato il 28 febbraio con attacchi aerei combinati di Stati Uniti e Israele. Questi attacchi hanno anche provocato la morte del Supremo Leader Ayatollah Ali Khamenei, segnando un punto di svolta drammatico nella leadership politica e nella direzione strategica del paese. Gli sforzi attuali per riparare le strutture colpite sono considerati dal governo come misure temporanee per mitigare l'impatto immediato sulla popolazione civile e sulle industrie strategiche.

Reazioni della Società Civile e Timori

La popolazione vive sotto il peso di una guerra che ha intensificato l'inflazione e distrutto milioni di posti di lavoro, creando difficoltà crescenti che le figure di spicco temono possano approfondire le divisioni sociali ancora ferite dalle proteste di massa represse lo scorso inverno. Seyyed Ahmad Seyyedi, un venditore ambulante, ha dichiarato che se il gas viene interrotto, molti saranno costretti a chiudere le attività e tornare a casa, sottolineando la necessità di porre fine alla guerra per ripristinare la vita normale. La continua sopravvivenza in queste condizioni è descritta come estremamente difficile da parte dei cittadini comuni che cercano di mantenere i mezzi di sussistenza in un'economia collassata.

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Mina Lahrasabi, una lavoratrice di 65 anni in una fabbrica di riso vicino alla costa del Mar Caspio, ha espresso la difficoltà di continuare la vita attuale, chiedendo la fine dei problemi e dei prezzi elevati. Amin Sha'bani, un venditore di un'azienda di riscaldamento a Teheran, ha notato che i clienti stanno sempre più considerando prodotti elettrici invece di quelli a gas, sebbene entrambi spesso siano ormai troppo costosi. La prospettiva di un inverno rigido è fonte di preoccupazione, specialmente considerando che le centrali elettriche sono state attaccate nei nove mesi trascorsi, rendendo il freddo un nemico reale per molte famiglie.

Misure Goverative e Prospettive Future

Un alto funzionario iraniano e un responsabile della sicurezza hanno rivelato che la gerarchia del paese è sempre più preoccupata per la situazione, con la carenza di carburante interno che si aggiunge alle paure di disordini pubblici. Le agenzie di intelligence nazionali sono in stato di allerta e monitorano attentamente qualsiasi segno di opposizione, credendo che gli Stati Uniti possano cercare di provocare dimostrazioni di piazza. Anche se non ci sono state proteste degne di nota contro il sistema di governo dall'inizio della guerra, la tensione rimane alta e la società civile appare fragile sotto la pressione di una crisi multidimensionale.

L'analista Leylaz ha affermato che, sebbene la situazione possa diventare critica, sono state adottate misure per superare la crisi, anche se le soluzioni attuali sono considerate riparazioni a breve termine. In uno scenario peggiore, il governo potrebbe essere costretto a tagliare l'approvvigionamento di gas alle industrie per un certo periodo, una mossa che avrebbe ulteriori ripercussioni economiche. Tuttavia, alcuni cittadini come Reza, un quarantacinquenne di Urmia, e Zahra Hosseini, 44 anni, lavoratrice a Tabriz, sembrano considerare la potenziale carenza di carburante relativamente minore rispetto ad altri problemi esistenti, acquistando comunque riscaldatori elettrici come misura precauzionale.