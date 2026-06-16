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Iran giustizia due uomini per il ruolo nelle proteste del 2026

Cronaca News

Iran giustizia due uomini per il ruolo nelle proteste del 2026
IranProtesteGiustizia
📆6/16/2026 9:53 AM
📰Internazionale
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L'Iran ha giustiziato due individui, Javad Zamani e Abolfazl Saedi, per il loro ruolo nelle proteste del gennaio 2026. I due uomini sono stati condannati per Moharebeh (guerra contro Dio), corruzione sulla terra, danneggiamento di proprietà pubbliche e private e crimini contro la sicurezza nazionale.

L' Iran ha giustiziato due individui, Javad Zamani e Abolfazl Saedi, per il loro ruolo nelle proteste del gennaio 2026. Secondo quanto riferito dall'organo di informazione giudiziaria Mizan, i due uomini sono stati condannati per Moharebeh (guerra contro Dio), corruzione sulla terra, danneggiamento di proprietà pubbliche e private e crimini contro la sicurezza nazionale.

Le esecuzioni sono state effettuate nella contea di Shahrud e i due erano descritti come 'leader armati dei disordini dell'inizio del 2026'

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