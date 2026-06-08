Iran: gli scambi di fuoco tra Iran e Israele peggioreranno la situazione diplomatica

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha affermato che gli scambi di fuoco notturni tra Iran e Israele peggioreranno un già caotico processo diplomatico con gli Stati Uniti. Baghaei ha aggiunto che Teheran sta scambiando messaggi con Washington in un'atmosfera di estremo sospetto. Ha affermato che le azioni di Israele in Libano sono mirate a sabotare la diplomazia e che Washington, come parte del cessate il fuoco dell'8 aprile, ha la responsabilità diretta di qualsiasi violazione.

Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, ha affermato che gli scambi di fuoco notturni tra Iran e Israele peggioreranno un già caotico processo diplomatico con gli Stati Uniti .

Baghaei ha aggiunto che Teheran sta scambiando messaggi con Washington in un'atmosfera di estremo sospetto. Ha affermato che le azioni di Israele in Libano sono mirate a sabotare la diplomazia e che Washington, come parte del cessate il fuoco dell'8 aprile, ha la responsabilità diretta di qualsiasi violazione.

Baghaei ha anche accusato il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, Rafael Grossi, di non tenere conto della realtà del conflitto e di avere opinioni politiche di parte che danneggiano la legittimità dell'agenzia. L'Iran risponderà a qualsiasi risoluzione contro di lui alla riunione di questa settimana del Consiglio dei governatori dell'agenzia nucleare delle Nazioni Unite





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