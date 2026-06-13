Iran: i funerali di Ali Khamenei cominceranno il 4 luglio e la sepoltura è prevista per il 9 a Mashhad

Il governo iraniano ha fissato le date dei funerali per il leader supremo deceduto, con le cerimonie a Teheran dal 4 al 9 luglio e la sepoltura a Mashhad. La morte di Khamenei, avvenuta in un attacco congiunto di Israele e Stati Uniti, chiude un periodo di tre decenni di governo e apre a una ristrutturazione del potere.

Il governo iraniano ha comunicato ufficialmente le date dei riti funebri destinati al defunto leader supremo, l'ayatollah Ali Khamenei , la cui scomparsa ha scosso l'intera Repubblica Islamica.

Secondo i media statali, i funerali avranno inizio a Teheran il 4 luglio e si concluderanno con la sepoltura nella città nord-orientale di Mashhad il 9 luglio. Il programma prevede una serie di cerimonie religiose e civili, con la partecipazione di alti rappresentanti del potere, dignitari stranieri e una moltitudine di cittadini che affolleranno le strade della capitale per rendere omaggio all'uomo che ha guidato l'Iran per più di tre decenni.

Le autorità hanno disposto misure di sicurezza rafforzate per garantire ordine e tranquillità durante l'intero ciclo funebre, prevedendo la chiusura di alcune vie principali e la mobilitazione di forze di polizia e militari. La scelta di Mashhad, città sacra per i musulmani sciiti, come luogo di sepoltura, risponde alla volontà di Khamenei di essere riposato accanto al santuario di Imam Reza, simbolo della continuità spirituale e politica dell'Islam sciita in Iran.

La morte di Khamenei è avvenuta a seguito di un attacco combinato da parte di forze israeliane e statunitensi, avvenuto a febbraio, che ha colpito una struttura strategica nella zona di Qom, provocando la sua morte istantanea. L'episodio ha intensificato le tensioni geopolitiche nella regione, con l'Iran che ha risposto con una serie di rappresaglie diplomatiche ed economiche, mentre la comunità internazionale ha espresso preoccupazione per il rischio di un'escalation militare.

Il defunto, al centro del potere iraniano dal 1989, è stato una figura chiave nel consolidare l'ideologia della Repubblica, promuovendo una politica di resistenza contro l'Occidente e rafforzando i legami con la Russia e la Cina. La sua scomparsa segna così la fine di un'era e apre la porta a una possibile ristrutturazione dell'élite politica, con il nuovo leader supremo che dovrà affrontare sfide interne ed esterne, come le proteste economiche, le sanzioni internazionali e le tensioni regionali





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