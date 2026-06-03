Iran: il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie attacca il quartier generale della Quinta Flotta statunitense

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha attaccato con missili e droni il quartier generale della Quinta Flotta statunitense e una base aerea ed elicotteri in un paese della regione, in risposta a un attacco statunitense contro una torre di comunicazione a sud dell'isola di Qeshm.

Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie iraniane ha attaccato con missili e droni il quartier generale della Quinta Flotta statunitense e una base aerea ed elicotteri in un paese della regione, hanno riferito mercoledì i media iraniani, in risposta a quello che l'IRGC ha descritto come un attacco statunitense a una torre di comunicazione a sud dell'isola di Qeshm.

In risposta a quello che l'IRGC ha descritto come un attacco degli Stati Uniti a una torre di comunicazione a sud dell'isola di Qeshm, la marina dell'IRGC ha anche preso di mira con missili una nave identificata come Panaya. I media iraniani hanno riferito di un attacco degli Stati Uniti contro una petroliera iraniana vicino allo Stretto di Hormuz con un proiettile che ha danneggiato la sala macchine.

È stato descritto come un attacco preventivo per evitare che gli Stati Uniti potessero disturbare la sicurezza dello Stretto di Hormuz. L'IRGC ha dichiarato che il quartier generale della Quinta Flotta statunitense e la base aerea sono stati attaccati con missili e droni, e che la nave identificata come Panaya è stata colpita con un missile.

È stato anche riferito che l'attacco è stato condotto in risposta a un attacco statunitense contro una torre di comunicazione a sud dell'isola di Qeshm. È stato descritto come un attacco preventivo per evitare che gli Stati Uniti potessero disturbare la sicurezza dello Stretto di Hormuz.

L'IRGC ha dichiarato che il quartier generale della Quinta Flotta statunitense e la base aerea sono stati attaccati con missili e droni, e che la nave identificata come Panaya è stata colpita con un missile. È stato anche riferito che l'attacco è stato condotto in risposta a un attacco statunitense contro una torre di comunicazione a sud dell'isola di Qeshm.

È stato descritto come un attacco preventivo per evitare che gli Stati Uniti potessero disturbare la sicurezza dello Stretto di Hormuz





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