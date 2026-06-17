Iran: la popolazione resta intrappolata nella disperazione nonostante l'accordo provvisorio

Dopo mesi di guerra e blocchi, gli iraniani vivono in una condizione di sopravvivenza quotidiana, con timori di un nuovo repressivo ritorno e scarsa fiducia nell'accordo con gli USA.

Gli iraniani vivono un senso di disperazione profonda nonostante l'annuncio di un accordo provvisorio che avrebbe dovuto porre fine alle ostilità con gli Stati Uniti.

Dopo più di tre mesi di intensi bombardamenti aerei da parte di USA e Israele e di un blocco dei porti, la popolazione si trova ad affrontare una crisi economica senza precedenti. Le strade di Teheran, di Isfahan e di altre città sono piene di persone che riducono le spese quotidiane, ridimensionando i pasti e limitando gli incontri nei caffè per far fronte agli aumenti esponenziali dei prezzi.

Amir, 34 anni, gestore di una casa di produzione a Isfahan, racconta che il 99 per cento della gente vive in modalità sopravvivenza, senza speranze né progetti per il futuro. Le testimonianze raccolte tramite app di messaggistica mostrano una popolazione che, temendo ritorsioni, preferisce mantenere l'anonimato, ma che comunque non riesce a nascondere il proprio malcontento.

In una ripresa video vicino al grande ritratto del defunto leader supremo Ali Khamenei, Mehdi Sabahi descrive una situazione peggiorata giorno dopo giorno, senza alcun segno di soddisfazione. Anche coloro che sostengono il regime non mostrano entusiasmo per l'accordo. Saeed Ajorlou, direttore del quotidiano Sohb e No, afferma che la carta firmata non è sufficiente, che il popolo vuole di più e che il governo non deve confondere la fatica con la sconfitta.

Un proprietario di un caffè a Teheran, neutrale rispetto al sistema teocratico, esprime scetticismo sul futuro dell'accordo, affermando che gli Stati Uniti e l'Israel probabilmente cercheranno nuovamente di colpire l'Iran. Le minoranze etniche, in particolare nella regione curda, percepiscono un aumento della repressione. Tre uomini del Kurdistan descrivono una situazione di crescente insicurezza e temono che le istituzioni repressive si rafforzino ulteriormente.

Uno di loro teme che la violenza di gennaio scoraggi nuove proteste, ma avverte che il dolore economico potrà innescare nuove ondate di dissenso. Anche i giovani, come una studentessa di 25 anni a Teheran, lamentano l'impossibilità di incontrarsi nei caffè a causa dei costi cresciuti. L'ansia per un possibile ritorno della repressione politica è palpabile, specialmente nelle aree dove le proteste passate sono state trattate con violenza mortale.

Alcuni analisti temono che l'accordo provvisorio, seppur firmato, possa dissolversi con l'arrivo dell'estate, lasciando la popolazione senza alcuna certezza sul futuro e alimentando ulteriori tensioni sociali





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