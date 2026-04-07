Iran: La Popolazione si Schiera a Protezione delle Infrastrutture in Risposta alla Minaccia di Trump

In Iran, la popolazione risponde alla minaccia di attacco lanciata da Donald Trump formano catene umane attorno a ponti e centrali elettriche. L'appello delle autorità iraniane ha trovato un'ampia risposta tra i cittadini, con manifestazioni di sostegno e slogan contro USA e Israele in vista della scadenza dell'ultimatum fissato dal presidente americano.

Bombarderemo ponti e centrali nucleari. Un'intera civiltà morirà stanotte. Questa minaccia, attribuita a Donald Trump , ha scatenato una reazione immediata in Iran . La popolazione, in risposta all'escalation verbale e al possibile rischio di attacco, ha prontamente dato vita a una serie di iniziative volte a proteggere le infrastrutture strategiche del Paese.

L'invito a formare catene umane attorno a ponti e centrali elettriche, lanciato dalle autorità, ha trovato un'ampia eco tra i cittadini iraniani, evidenziando una forte volontà di difesa e di resistenza di fronte alla presunta minaccia esterna. L'atmosfera nel Paese è tesa, con la scadenza delle 2 di notte italiane fissata da Trump che incombe come un ultimatum. L'eventualità di un'azione militare diretta ha acceso gli animi e spinto la popolazione a manifestare apertamente la propria solidarietà e il proprio sostegno alle infrastrutture vitali. I media statali iraniani hanno svolto un ruolo chiave nella diffusione delle immagini di queste manifestazioni, amplificando l'eco dell'appello governativo e contribuendo a rafforzare il senso di unità nazionale di fronte alla crisi. La situazione è fluida e in rapida evoluzione, con la comunità internazionale che osserva attentamente gli sviluppi, sperando in una soluzione diplomatica che possa scongiurare il peggio





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Iran Donald Trump Minaccia Infrastrutture Manifestazioni

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