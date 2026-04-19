Iran lega la riapertura dello Stretto di Hormuz alla revoca del blocco USA: negoziati in stallo e ritorno a casa per i libanesi

La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha annunciato la chiusura dello Stretto di Hormuz fino a quando gli Stati Uniti non revocheranno le sanzioni navali. Negoziati in stallo, mentre migliaia di libanesi tornano nelle zone evacuate a causa della diminuzione dei bombardamenti. La tensione nello Stretto rimane alta con minacce iraniane e contromisure USA.

Mentre si conclude il cinquantesimo giorno di conflitto in Medio Oriente, la tensione nello Stretto di Hormuz rimane palpabile. La Guardia Rivoluzionaria iraniana ha nuovamente interrotto il traffico marittimo e dichiarato che tale blocco persisterà finché saranno in vigore le sanzioni imposte dagli Stati Uniti sulle navi dirette o in partenza dall'Iran.

Le prospettive di negoziati appaiono incerte; un'ipotetica nuova sessione a Islamabad, in Pakistan, è stata smentita dall'Iran, il quale ritiene le posizioni ancora troppo distanti per un dialogo costruttivo. Nel frattempo, in Libano, migliaia di persone hanno iniziato il loro ritorno verso le zone evacuate del sud, nonostante l'annuncio di una riapertura «completa» sia giunto solo il giorno precedente. La Guardia Rivoluzionaria ha esplicitato la propria condizione per la riapertura dello Stretto: la cessazione del blocco statunitense sulle navi iraniane. Le attese novità riguardo a una seconda sessione di negoziati tra Iran e Stati Uniti non si sono concretizzate. Il viceministro degli Esteri iraniano, Saeed Khatibzadeh, ha confermato contatti recenti ma ha definito prematuro un nuovo incontro, imputando la responsabilità agli Stati Uniti per non aver abbandonato le loro «posizioni massimaliste». La possibilità di un nuovo vertice, ventilata nei giorni scorsi e prevista per questo fine settimana, appare ora incerta. L'Iran, con circa il 90% della sua flotta navale regolare affondata dagli attacchi israeliani e statunitensi secondo i calcoli americani, dispone di un'ulteriore minaccia: una flotta di piccole imbarcazioni, difficili da intercettare via satellite, ma agili e armate con missili e droni. Le stime sulle imbarcazioni rimanenti variano da centinaia a migliaia. L'amministrazione statunitense ha avvertito che tali imbarcazioni verrebbero distrutte con metodi simili a quelli impiegati nel Mar dei Caraibi, un riferimento alle operazioni volte a neutralizzare imbarcazioni civili accusate di traffico di droga. A questa capacità offensiva si aggiungono le mine navali sparse nello Stretto e le basi terrestri lungo la costa, da cui l'Iran può lanciare ulteriori attacchi. Le navi mercantili, per evitare di diventare bersaglio, si posizionano al di fuori dello Stretto di Hormuz, probabilmente nel Golfo dell'Oman. In Libano, il secondo giorno di cessate il fuoco è trascorso senza i massicci bombardamenti aerei israeliani dei giorni precedenti e senza il lancio di razzi da parte di Hezbollah verso Israele. Migliaia di libanesi del sud hanno iniziato a tornare alle proprie case nelle aree precedentemente evacuate. Nelle ultime 48 ore, le comunicazioni riguardanti lo Stretto di Hormuz sono state numerose e talvolta contraddittorie. Un comunicato della Guardia Rivoluzionaria ha specificato che il blocco statunitense rimarrà in vigore finché la «transazione con l'Iran non sarà 100%» completata. In una serie di messaggi su una piattaforma di social media, sono state avanzate affermazioni secondo cui l'Iran avrebbe promesso di non chiudere mai più lo Stretto e che la NATO si sarebbe offerta di intervenire, ma la proposta sarebbe stata respinta per tempi inadeguati. In risposta, Donald Trump ha accusato di falsità tali affermazioni e ha ribadito che l'Iran richiuderà lo Stretto se il blocco statunitense persisterà. Poche ore dopo, il capo del comando militare iraniano, al Anbiya, ha confermato la possibilità di permettere il passaggio limitato di navi. In serata, la Guardia Rivoluzionaria ha ribadito che il blocco iraniano continuerà finché quello statunitense sarà attivo, considerandolo una violazione degli accordi di cessate il fuoco. Dal canto suo, Trump ha dichiarato che il blocco americano rimarrà in vigore fino al raggiungimento di un accordo di pace. Il capo politico e militare di Hezbollah, Naim Qassem, ha definito l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano come privo di «significato pratico», poiché non affronta questioni cruciali come la fine permanente degli attacchi o la ricostruzione del paese con supporto arabo e internazionale. Un comunicato diffuso su Telegram da parte di Hezbollah ha espresso la disponibilità alla «piena collaborazione» con il governo libanese, senza però chiarire i dettagli operativi. La questione più delicata concerne il disarmo delle armi in possesso di Hezbollah, un punto critico per il governo libanese, impegnato a rendere l'organizzazione incapace di attaccare Israele. La flotta di piccole imbarcazioni iraniane, difficilmente rilevabili dai satelliti ma estremamente veloci e dotate di sistemi missilistici e droni, rappresenta una minaccia asimmetrica. A ciò si aggiungono le mine navali e le batterie di missili costiere. La decisione di molte compagnie di navigazione di evitare lo Stretto di Hormuz sottolinea la gravità della situazione e la percezione di un rischio elevato





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