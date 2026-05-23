Iran: lo Stretto di Hormuz rimarrebbe sotto la gestione dell’Iran dopo mancato accordo con gli Stati Uniti

Secondo l'ultimo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti riportato dall'agenzia di stampa iraniana Fars, lo Stretto di Hormuz rimarrebbe sotto la gestione della Repubblica Islamica dell'Iran, dopo che entrambi i Paesi non siano riusciti a raggiungere un accordo riguardo alla riapertura dello stretto. L'agenzia ha respinto l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump secondo cui l'accordo era stato ampiamente negoziato e tale caratteristica dovrebbe aiutare gli Stati Uniti a riaprire effettivamente lo stretto.

Secondo l’ultimo scambio di messaggi tra Iran e Stati Uniti riportato dall’agenzia di stampa iraniana Fars, lo Stretto di Hormuz rimarrebbe sotto la gestione dell’Iran.

L’agenzia ha respinto l’annuncio del presidente statunitense Donald Trump che aveva assicurato su Truth la riapertura dello stretto come ‘parte di un accordo ampiamente negoziato’, definendolo ‘incompleto e incoerente con la realtà’. Lo studio ovale della Casa Bianca, dove era appena stato conclusa una conversazione telefonica con i leader dell’Arabia Saudita, degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar, Turchia, Egitto, Giordania e Bahrein riguardo alla Repubblica Islamica dell’Iran e a tutte le questioni relative a un Memorandum d’Intesa sulla pace, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la riapertura dello stretto di Hormuz.

Lo scambio di messaggi tra Donald Trump e l’Iran, riportato da Fars, ha visto la smentita all’annuncio del presidente statunitense che aveva assicurato l’apertura dello stretto come ‘parte di un accordo ampiamente negoziato’, definendolo ‘incompleto e incoerente con la realtà’. Con il premier israeliano Netanyahu la conversazione telefonica è andata molto bene, ha affermato il presidente statunitense, sottolineando che ‘gli aspetti finali e i dettagli dell’accordo sono attualmente in fase di discussione e saranno annunciati a breve oltre a molti altri elementi dell’accordo verrà aperto lo Stretto di Hormuz’





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