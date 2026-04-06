Iran: minacce e negoziati; successo medico con intervento innovativo

Il quadro geopolitico in Medio Oriente si complica con dichiarazioni aggressive e proposte di negoziati, mentre la medicina celebra un progresso con un intervento chirurgico innovativo.

Il capo dell’intelligence delle Guardie Rivoluzionarie è stato nel mirino. “I leader iraniani vivono in un clima di persecuzione. Continueremo a dar loro la caccia uno per uno”, è la dichiarazione ferma rilasciata. Le Guardie Rivoluzionarie iraniane avevano annunciato precedentemente la sua morte tramite il loro canale Telegram.

Parallelamente, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile, rassicura dichiarando che non sussiste alcuna emergenza per quanto riguarda la disponibilità di carburante negli scali pugliesi. \Sul fronte internazionale, Donald Trump ha espresso commenti sull'accordo con l'Iran, definendo la proposta iraniana un passo avanti, ma non sufficiente. Durante l'evento pasquale alla Casa Bianca, il White House Easter Egg Roll, Trump ha commentato la controproposta di cessate il fuoco presentata dai Paesi mediatori dopo il rifiuto del piano statunitense da parte dello Stato Islamico. Le posizioni tra Washington e Teheran rimangono distanti. Trump ha ipotizzato un 'regime change' in Iran, sottolineando che l'Iran non dovrebbe possedere armi nucleari. Ha evidenziato le diverse opzioni a disposizione, tra cui un ritiro immediato con la prospettiva di un lungo processo di ricostruzione. Ha anche lanciato un ultimatum, minacciando attacchi alle infrastrutture iraniane entro martedì, senza menzionare ponti o centrali elettriche. Ha anche affermato che, se dipendesse da lui, prenderebbe il petrolio iraniano, esprimendo però la volontà di agire nell'interesse del popolo americano. Trump ha sostenuto che l'operazione è in corso da 34 giorni, e che hanno “demolito una nazione molto potente”, tuttavia, la guerra non è ancora finita. Ha poi fatto riferimento ai missili iraniani e ad un colpo fortunato. Secondo Trump, il popolo iraniano desidera la libertà. Ha criticato le persone che non avrebbero distribuito le armi alla popolazione, citando la sua arrabbiatura con queste figure. Inoltre, ha menzionato migliaia di voli effettuati, e che l'abbattimento di un aereo è stato un colpo di fortuna. \In ambito medico, a Roma, è stato condotto con successo un intervento di emicolectomia destra, ovvero la rimozione chirurgica della parte destra del colon, su un paziente sveglio. L'operazione è stata eseguita integrando tecniche di anestesia loco-regionale e ipnosi clinica presso l'ospedale Molinette di Torino. L'intervento, diretto dal professor Mario Morino, rappresenta un caso di eccezionale rilievo clinico, offrendo una soluzione chirurgica a un paziente precedentemente giudicato inoperabile in anestesia generale. Il paziente, un uomo pugliese di 76 anni, soffriva di una neoplasia sanguinante del colon destro e presentava una situazione clinica complessa, inclusa una recente embolia polmonare e insufficienza respiratoria. Per superare le controindicazioni all'anestesia generale, l'équipe medica ha sviluppato un protocollo personalizzato 'awake', combinando blocchi della parete addominale, sedazione cosciente e ipnosi clinica. L'ipnosi ha giocato un ruolo cruciale, migliorando la tollerabilità della procedura chirurgica e riducendo il disagio mentale e il fabbisogno di farmaci sedativi da parte del paziente. Questo intervento rappresenta il primo caso documentato a livello internazionale di una resezione colica maggiore eseguita con questa tecnica sinergica





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