Iran minaccia Europa: basi NATO e cyber attacchi

L'Iran indica quindici obiettivi strategici in Europa e intensifica la partnership con la Russia, segnando un rischio concreto di escalation militare e cibernetica continentale.

Le tensioni geopolitiche nel Medio Oriente si stanno espandendo minacciosamente verso il continente europeo, con Teheran che ha aperto un fronte simbolico e potenzialmente reale contro gli alleati occidentali. I media governativi iraniani hanno diffuso una mappa animata che identifica quindici siti strategici europei come potenziali bersagli in un eventuale nuovo round di ostilità. Questa dimostrazione di forza mira a testare la resilienza delle difese europee e a dividere l'unità politica del Vecchio Continente.

Bersagli Strategici e Divisioni Europee

La lista dei siti indicati comprende strutture militari cruciali per la presenza delle Forze Armate statunitensi e della NATO sul territorio europeo. Tra i bersagli segnalati vi è la base aerea americana NAS di Sigonella in Sicilia, per l'Italia, e la base aerea di Ramstein in Germania. Il Regno Unito è indicato con la base di RAF Fairford, mentre altre nazioni come Francia, Grecia, Romania, Albania, Portogallo e Cipro appaiono come obiettivi secondari nella strategia di pressione.

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Un elemento chiave di questa minaccia risiede nella sua natura selettiva. La mappa non include la Spagna, unico paese europeo che non appare nella lista dei bersagli. Questo silenzio è politicamente significativo poiché Madrid ha negato l'uso delle proprie basi NATO per il supporto logistico ai caccia statunitensi. Inoltre, il governo di Pedro Sánchez ha mantenuto una linea diplomatica aperta verso Teheran, riaprendo l'ambasciata a Teheran nell'aprile 2026, nonostante la repressione avvenuta nel gennaio precedente.

Espansione del Conflitto Cibernetico

Oltre alle minacce fisiche, l'Iran ha già iniziato una fase di attacco ibrido contro l'Europa, combinando narrativa politica e operazioni tecnologiche. Le recenti campagne di hacking hanno causato danni significativi, come confermato dall'intelligence francese, che ha ricondotto i malfunzionamenti dei frigoriferi nelle catene di supermercati proprio a Teheran. Questi attacchi cibernetici servono a destabilizzare la percezione di sicurezza quotidiana dei cittadini europei.

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Questa escalation non avviene nel vuoto, ma è strettamente legata alla partnership strategico-militare tra Iran e Russia. L'asse tra Mosca e Teheran ha subito un'accelerazione decisiva nel periodo estivo-autunnale del 2022, trasformando una relazione tradizionale in un'alleanza strutturata. L'interscambio commerciale bilaterale è schizzato a circa cinque miliardi di dollari, segnando un nuovo livello di integrazione economica che supporta gli sforzi militari.

Integrazione Militare ed Economica

La cooperazione tra Iran e Russia ha raggiunto livelli senza precedenti, caratterizzati da scambi di tecnologia e risorse energetiche. La fornitura iniziale di droni Shahed a Mosca ha aperto la strada a una massiccia cooperazione sul piano militare. Parallelamente, è stato siglato un maxi-memorandum d'intesa da ben quaranta miliardi di dollari tra il colosso russo Gazprom e la National Iranian Oil Company. Questo accordo riguarda lo sviluppo di giacimenti di gas e petrolio e la creazione di infrastrutture condivise.

Il culmine di questa alleanza è stato raggiunto formalmente il 17 gennaio 2025, quando Vladimir Putin e il presidente iraniano Masoud Pezeshkian hanno firmato a Mosca il Trattato di Partenariato Strategico Globale. Questo documento sancisce un impegno reciproco che va oltre la semplice cooperazione tattica, creando una struttura di difesa e influenza che sfida l'egemonia occidentale nelle regioni chiave.

Analisi Geopolitica e Proiezioni

Sebbene un attacco militare diretto contro le basi europee rappresenti lo scenario più catastrofico, non può essere considerato un semplice bluff. La configurazione globale dei conflitti, a partire dal 24 febbraio 2022 e con la tappa decisiva del 7 ottobre 2023, mostra uno schieramento netto tra blocchi contrapposti. Anche nazioni come la Turchia, pur tentando una linea di equilibrio, rischiano di convergere sul fronte israeliano a causa della ratifica del Patto della Mecca da parte del parlamento turco.

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La differenza fondamentale tra Russia e Iran risiede nella copertura nucleare. L'Iran, privo di tale deterrente, è più esposto a un attacco potenzialmente esiziale e utilizza il ricatto del coinvolgimento di altri attori come unica minaccia credibile. La sua ideologia fondamentalista offre una giustificazione alle forme di martirio estremo, aumentando l'imprevedibilità delle sue azioni.

Realtà della Guerra Estesa

L'ansia per ogni sconfinamento di droni e missili russi nello spazio aereo europeo, inclusi i casi in Polonia, evidenzia la vulnerabilità continentale. La memoria dell'aprile 2024, quando l'Iran lanciò verso Israele uno sciame di 300 droni e missili convenzionali dopo l'assassinio di Ismail Haniyeh, dimostra la volontà di Teheran di mettere alla prova le difese avversarie.

È necessario che l'Europa assuma seriamente l'idea che la guerra armata possa estendersi alle proprie latitudini. L'archiviazione definitiva di ogni idea di fine della storia è urgente, considerando la crescente integrazione tra il blocco russo-cinese-iraniano e le loro capacità operative congiunte. La resilienza europea dipenderà dalla capacità di riconoscere questa nuova realtà geopolitica prima che si raggiunga il punto di frizione definitivo.