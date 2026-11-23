Il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei ha annunciato che Teheran utilizzerà tutti gli strumenti disponibili per contrastare il blocco navale statunitense sulle esportazioni di greggio.

Esmaeil Baghaei, portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, ha dichiarato ufficialmente che la Repubblica Islamica impiegherà ogni mezzo a propria disposizione per opporsi al blocco navale statunitense. Questa posizione decisa è stata resa nota durante una conferenza stampa settimanale tenutasi lunedì 23 novembre 2026 a Dubai, segnando un nuovo escalation nelle tensioni diplomatiche nella regione.

La dinamica del blocco petrolifero impostto dagli Stati Uniti

Il blocco navale sulle esportazioni di petrolio collegate all'Iran è stato inizialmente implementato il 13 aprile dello scorso anno. Questa misura restrittiva aveva lo scopo di isolare economicamente il regime di Teheran limitando il suo principale flusso di entrata di valuta forte, creando una pressione significativa sul mercato energetico globale in quei mesi.

Also read Tensione nel Golfo: Iran colpisce basi USA e Bahrein in risposta alle minacce di Trump

Rottura dell'accordo e ripristino delle sanzioni marittime

Dopo mesi di incertezza, la situazione è cambiata quando il blocco è stato temporaneamente revocato nel mese di giugno. Questa pausa è avvenuta subito dopo che Washington e Teheran avevano raggiunto una bozza di intesa preliminare, generando un breve periodo di distensione e speranza per una risoluzione negoziata delle dispute energetiche nel Golfo Persico.

Crollo dei negoziati e ritorno alla confrontatione

Tuttavia, la tregua è durata poco poiché l'accordo tra le due potenze è crollato poco dopo. Di conseguenza, il blocco sulle esportazioni di petrolio è stato nuovamente ripristinato il 14 luglio 2026, tornando a essere lo strumento principale di pressione economica utilizzato dagli Stati Uniti contro l'Iran nel contesto delle recenti crisi internazionali.

Advertisement

Conseguenze strategiche per le rotte del Medio Oriente

La minaccia formulata da Esmaeil Baghaei non è solo retorica ma implica una readiness operativa per proteggere le infrastrutture critiche nazionali. Le acque dello Stretto di Hormuz, passaggio obbligato per una grande percentuale del petrolio mondiale, rimangono il teatro principale dove questa dinamica di potere viene negoziata e, potenzialmente, combattuta attraverso mezzi navali e diplomatici.

Prospettive future per le relazioni Washington-Teheran

La dichiarazione di lunedì pone un interrogativo urgente su come gli Stati Uniti interpreteranno questa sfida aperta alla loro politica di embargo. Con il blocco attivo da metà luglio e nessuna indicazione di un nuovo accordo in vista, la regione si prepara a un periodo di alta tensione dove gli strumenti diplomatici tradizionali sembrano essere stati sostituiti da una postura di resistenza attiva da parte di Teheran.