Iran, nessuna decisione finale sull'accordo con gli Stati Uniti, nonostante le dichiarazioni ottimistiche di Trump

Il presidente Trump annuncia un possibile accordo di pace con l'Iran entro il fine settimana, ma Teheran smentisce una decisione definitiva. Le trattative proseguono in un clima di tensione militare e di impatto sull'economia globale.

L' Iran ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione definitiva riguardo all'accordo che il presidente Donald Trump spera di firmare a breve, secondo quanto riportato da fonti diplomatiche e dai media internazionali.

La notizia arriva in un momento di intense trattative tra Washington e Teheran, con il presidente americano che ha annunciato la possibilità di un cessate il fuoco e la riapertura dello Stretto di Hormuz già nel fine settimana. Tuttavia, le autorità iraniane, attraverso il portavoce del Ministero degli Esteri Esmaeil Baghaei, hanno precisato che, sebbene gran parte del testo in negoziato sia stato finalizzato, il paese non intende scendere a compromessi sulle sue linee rosse e che la questione è ancora sotto esame degli organi decisionali competenti.

Questa presa di posizione mostra una certa cautela da parte dell'Iran rispetto alle dichiarazioni ottimistiche di Trump, che ha definito l'accordo come un grande risultato per la pace. L'eventuale intesa, se confermata, segnerebbe una svolta storica per porre fine al conflitto iniziato lo scorso febbraio, quando gli Stati Uniti e Israele hanno avviato bombardamenti contro l'Iran, provocando migliaia di vittime e un forte aumento dei prezzi globali dell'energia.

Il presidente americano ha inoltre indicato che il vicepresidente JD Vance potrebbe firmare l'accordo per gli Stati Uniti in Europa, aggiungendo di essere stato informato che la Guida Suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ha approvato il deal. Tuttavia, l'incertezza persiste, poiché nei giorni scorsi i colloqui sono sembrati vacillare a seguito di nuovi attacchi nella regione dello Stretto di Hormuz.

Il conflitto, iniziato con i raid statunitensi del 28 febbraio, ha visto una escalation nonostante il cessate il fuoco fragile annunciato in aprile, con entrambe le parti che si sono accusate a vicenda di violazioni. Proprio in questi giorni, Trump aveva minacciato nuovi colpi contro l'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero Apache americano, e aveva espresso l'intenzione di colpire l'isola di Kharg, snodo cruciale per le esportazioni petrolifere iraniane.

L'isola gestisce il novanta per cento del greo esportato dall'Iran e il suo controllo permetterebbe agli Stati Uniti di esercitare una pressione enorme sull'economia di Teheran. Dal canto suo, l'Iran ha denunciato il tentativo di una petroliera di transitare senza coordinamento nello Stretto di Hormuz, confermando il perdurare delle tensioni. Il conflitto ha anche avuto ripercussioni sulla popolazione civile: il ministero dell'interno del Bahrain ha riferito di una bambina di undici anni ferita leggermente da detriti di droni iraniani abbattuti.

Le borse americane sono salite e i prezzi del petrolio sono scesi dopo le parole di Trump, segno dell'impatto economico della guerra. Il presidente americano ha ripetutamente sostenuto che qualsiasi accordo deve impedire all'Iran di ottenere armi nucleari, mentre Teheran nega di cercare tali arsenali.

Tra le richieste iraniane vi sono la revoca delle sanzioni internazionali, il rilascio di miliardi di dollari di beni congelati e il riconoscimento del controllo sullo Stretto di Hormuz, via navigabile fondamentale per un quinto delle spedizioni energetiche mondiali. La guerra ha causato migliaia di morti, soprattutto in Iran e Libano, e ha pesato sull'economia globale.

Per la Casa Bianca, la situazione è diventata un problema politico, con i sondaggi che mostrano un calo dell'approvazione per Trump a causa dell'aumento dei prezzi della benzina. L'evolversi degli eventi rimane incerto, con negoziati in corso ma anche il rischio di nuovi scontri, mentre il mondo osserva con preoccupazione le mosse delle due potenze





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